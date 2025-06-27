https://ria.ru/20250627/sekrety--2025804496.html

Экс-премьер Камбоджи раскрыл секреты семьи премьера Таиланда

Экс-премьер Камбоджи раскрыл секреты семьи премьера Таиланда - РИА Новости, 27.06.2025

Экс-премьер Камбоджи раскрыл секреты семьи премьера Таиланда

Бывший премьер-министр Камбоджи, председатель сената и королевского тайного совета страны, лидер правящей Народной партии Камбоджи Хун Сен публично раскрывает... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T13:20:00+03:00

2025-06-27T13:20:00+03:00

2025-06-27T13:21:00+03:00

камбоджа

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БАНГКОК, 27 июн – РИА Новости. Бывший премьер-министр Камбоджи, председатель сената и королевского тайного совета страны, лидер правящей Народной партии Камбоджи Хун Сен публично раскрывает ставшие известными ему за 30 лет дружбы с семьей Чинават секреты семьи премьер-министра Таиланда в ходе продолжающегося конфликта между Таиландом и Камбоджей. Об этом сообщает в пятницу газета Khmer Times, которая цитирует высказывания Хун Сена, сделанные во время публичных выступлений 26 и 27 июня в граничащей с Таиландом камбоджийской провинции Преа Вихеар. "Сомдек (почетный титул в Камбодже – ред.) Хун Сен пообещал в четверг в выступлении в провинции Преа Вихеар перед беженцами из района, где произошло столкновение камбоджийских и таиландских военных 28 мая, что публично раскроет все известные ему секреты семьи Чинават, если премьер Пхетхонгтхан Чинават не прекратит "враждебные действия и высказывания" в его адрес, и в пятницу он выполняет свое обещание", - сообщает газета. "Если вы меня спровоцируете, я раскрою даже то, как вы оскорбляли вашего короля в моем присутствии!" - заявил Хун Сен, обращаясь к семье Чинават в публичном выступлении перед гражданскими и военными руководителями провинции Преа Вихеар. Он также раскрыл, что экс-премьер Таиланда, тетка действующего премьера Йинглак Чинават, правительство которой было свергнуто военным переворотом в 2014 году, тогда покинула Таиланд и выехала в эмиграцию через Камбоджу и с камбоджийским паспортом, который был ей выдан по его личному указанию, и живет по нему в Объединенных Арабских Эмиратах до сих пор. "Это был дружеский и гуманитарный жест с нашей стороны по отношению к семье, с которой меня связывали дружеские отношения. Это не было вмешательством во внутренние дела Таиланда", - сказал Хун Сен. Он также заявил, что 30-летнюю дружбу между его семьей и семьей миллиардера и бывшего премьера Таиланда Таксина Чинавата, отца нынешнего премьер-министра Пхетхонгтхан Чинават и старшего брата первой в истории Таиланда женщины на посту главы правительства, экс-премьера Йинглак Чинават, "разрушило предательство дочери Таксина Чинавата, которая повела атаку" на экс-премьера Камбоджи. "Помимо этого, унизив и оскорбив в конфиденциальном телефонном разговоре со мной таиландского генерала, командующего Вторым военным округом сухопутных войск Таиланда, Ее превосходительство Пхетхонгтхан Чинават совершила акт государственной измены по отношению к своей стране, и теперь ее народ требует ее отставки. Если бы такое произошло с камбоджийским политиком, он уже был бы в отставке", - сказал Хун Сен. Он также высказался о главе клана Чинават, Таксине Чинавате, заявив, что ветеран таиландской политики не выполнил свои обещания, данные Хун Сену когда его партия ("Пхыа Тхаи", "Ради Таиланда", главная партия правящей коалиции Таиланда в настоящее время – ред.) снова пришла к власти. Несмотря на то, что Хун Сен не раскрыл, в чем именно состояло невыполнение обещаний, таиландские обозреватели указывают на то, что правящая коалиция Таиланда в 2023 – 2024 годах не смогла возобновить исполнение подписанного в начале двухтысячных годов протокола о совместном использовании и добыче энергоносителей на шельфе Сиамского залива на спорном участке между Камбоджей и Таиландом, которое было прервано военным переворотом 2006 года, свергнувшим правительство Таксина Чинавата. Попытка возобновления совместного проекта на спорном участке вызвала жесткую критику властей со стороны националистических сил и монархических общественных организаций, обвинивших правительство в "торговле национальным суверенитетом". Резкое ухудшение отношений между Таиландом и Камбоджей произошло после боестолкновения 28 мая между военнослужащими двух стран в ранее оговоренной нейтральной зоне одного из спорных участков границы между двумя странами. На фоне ухудшающейся ситуации и взаимных действий сторон по ограничению и частичному прекращению работы пограничных переходов, Таиланд и Камбоджа, помимо официальных дипломатических каналов, использовали в попытках нормализовать отношения также прямые телефонные контакты между лидерами и ведущими политическими фигурами двух стран. Аудиозапись одного из конфиденциальных разговоров между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, председателем сената и лидером правящей партии Камбоджи Хун Сеном была выложена в социальные сети обеих стран одним из камбоджийских политиков, которым Хун Сен разослал аудиофайл после разговора. Опубликованный отрывок разговора вызвал в Таиланде жесткую критику в адрес премьер-министра, призывы к ее отставке и выход из правящей коалиции одной из крупных политических партий страны. Противники Чинават считают, что в разговоре с Хун Сеном она поступилась суверенитетом Таиланда и передала иностранному лидеру конфиденциальную информацию о планах Таиланда, связанных с конфликтом с Камбоджей. В субботу 28 июня у Монумента победы в географическом центре Бангкока (от монумента отсчитывается километраж всех автомобильных дорог, ведущих из Бангкока в провинции – ред.) планируется массовая демонстрация противников Чинават, которые будут требовать ее отставки.

https://ria.ru/20240816/chinavat-1966542143.html

https://ria.ru/20250430/kambodzha-2014245849.html

https://rsport.ria.ru/20250615/gibel-2022983899.html

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камбоджа, бангкок, таиланд, пхетхонгтхан чинават, хун сен, пхыа тхаи, в мире