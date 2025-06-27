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Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке с 1 июля
Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке с 1 июля - РИА Новости, 27.06.2025
Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке с 1 июля
Сбербанк с 1 июля снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,5-2 процентных пункта в зависимости от первоначального взноса, минимальная теперь составит 21,4%,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T09:05:00+03:00
2025-06-27T09:05:00+03:00
2025-06-27T09:16:00+03:00
сбербанк россии
экономика
сбер
домклик
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сбербанк с 1 июля снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,5-2 процентных пункта в зависимости от первоначального взноса, минимальная теперь составит 21,4%, сказано в сообщении банка."С 1 июля "Сбер" снижает ставки по ипотеке на 0,5-2 процентных пункта в зависимости от первоначального взноса. Также вводится скидка 1 п. п. на кредиты ИЖС для строительства быстровозводимых домов. Минимальные ставки на "Домклик" - от 21,4%", - сказано в сообщении.Также указывается, что с 30 июня планируется снижение минимальной ставки по потребительским кредитам на 1 процентный пункт.
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сбербанк россии, экономика, сбер, домклик
Сбербанк России, Экономика, Сбер, ДомКлик
Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке с 1 июля
Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке с 1 июля на 0,5-2 п.п.