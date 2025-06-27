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Новые антироссийские санкции ЕС не отразятся на стране, заявил Путин
Новые антироссийские санкции ЕС не отразятся на стране, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025
Новые антироссийские санкции ЕС не отразятся на стране, заявил Путин
Новые санкции Евросоюза против России вряд ли существенным образом отразятся на РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:07:00+03:00
2025-06-27T18:07:00+03:00
2025-06-27T18:07:00+03:00
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза против России вряд ли существенным образом отразятся на РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. "Будет ли какой-то вред для нас — посмотрим, исходя из тех реалий, которые будут складываться, но я не думаю, что это существенным образом на нас отразится", - сказал он журналистам. Президент РФ 26-27 работает в Минске, он принял участие в саммите ЕАЭС.
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россия, минск, владимир путин, евросоюз, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Минск, Владимир Путин, Евросоюз, Евразийский экономический союз, В мире
Новые антироссийские санкции ЕС не отразятся на стране, заявил Путин
Путин: новые санкции ЕС не отразятся существенным образом на РФ