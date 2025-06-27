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Новые антироссийские санкции ЕС не отразятся на стране, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025
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18:07 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/sanktsii-2025910422.html
Новые антироссийские санкции ЕС не отразятся на стране, заявил Путин
Новые антироссийские санкции ЕС не отразятся на стране, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025
Новые антироссийские санкции ЕС не отразятся на стране, заявил Путин
Новые санкции Евросоюза против России вряд ли существенным образом отразятся на РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:07:00+03:00
2025-06-27T18:07:00+03:00
россия
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владимир путин
евросоюз
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в мире
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза против России вряд ли существенным образом отразятся на РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. "Будет ли какой-то вред для нас — посмотрим, исходя из тех реалий, которые будут складываться, но я не думаю, что это существенным образом на нас отразится", - сказал он журналистам. Президент РФ 26-27 работает в Минске, он принял участие в саммите ЕАЭС.
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россия, минск, владимир путин, евросоюз, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Минск, Владимир Путин, Евросоюз, Евразийский экономический союз, В мире
Новые антироссийские санкции ЕС не отразятся на стране, заявил Путин

Путин: новые санкции ЕС не отразятся существенным образом на РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза против России вряд ли существенным образом отразятся на РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Будет ли какой-то вред для нас — посмотрим, исходя из тех реалий, которые будут складываться, но я не думаю, что это существенным образом на нас отразится", - сказал он журналистам.
Президент РФ 26-27 работает в Минске, он принял участие в саммите ЕАЭС.
Пресс-конференция Владимира Путина в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Путин прокоментировал антироссийские санкции
Вчера, 17:54
 
РоссияМинскВладимир ПутинЕвросоюзЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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