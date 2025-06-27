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Глава Еврокомиссии обещала скоро принять 18-й пакет санкций против России - РИА Новости, 27.06.2025
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01:19 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/sanktsii-2025693098.html
Глава Еврокомиссии обещала скоро принять 18-й пакет санкций против России
Глава Еврокомиссии обещала скоро принять 18-й пакет санкций против России - РИА Новости, 27.06.2025
Глава Еврокомиссии обещала скоро принять 18-й пакет санкций против России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам европейского саммита заявила, что очередной, 18-й пакет санкций против России будет принят "скоро". РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T01:19:00+03:00
2025-06-27T01:19:00+03:00
россия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам европейского саммита заявила, что очередной, 18-й пакет санкций против России будет принят "скоро". "Политически мы должны оказать давление на Россию, чтобы она серьезно приняла участие в переговорах, начиная с реального прекращения огня. Именно на это нацелен наш 18-й пакет санкций. Мы сможем скоро представить согласованный пакет этих мер", - сказала она.
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россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Россия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Глава Еврокомиссии обещала скоро принять 18-й пакет санкций против России

Глава ЕК фон дер Ляйен обещала скоро принять 18-й пакет санкций против России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам европейского саммита заявила, что очередной, 18-й пакет санкций против России будет принят "скоро".
"Политически мы должны оказать давление на Россию, чтобы она серьезно приняла участие в переговорах, начиная с реального прекращения огня. Именно на это нацелен наш 18-й пакет санкций. Мы сможем скоро представить согласованный пакет этих мер", - сказала она.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
СМИ: страны ЕС договорились продлить санкции против РФ еще на полгода
00:57
 
РоссияУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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