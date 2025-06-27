https://ria.ru/20250627/sanktsii-2025693098.html

Глава Еврокомиссии обещала скоро принять 18-й пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии обещала скоро принять 18-й пакет санкций против России - РИА Новости, 27.06.2025

Глава Еврокомиссии обещала скоро принять 18-й пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам европейского саммита заявила, что очередной, 18-й пакет санкций против России будет принят "скоро". РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T01:19:00+03:00

2025-06-27T01:19:00+03:00

2025-06-27T01:19:00+03:00

россия

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам европейского саммита заявила, что очередной, 18-й пакет санкций против России будет принят "скоро". "Политически мы должны оказать давление на Россию, чтобы она серьезно приняла участие в переговорах, начиная с реального прекращения огня. Именно на это нацелен наш 18-й пакет санкций. Мы сможем скоро представить согласованный пакет этих мер", - сказала она.

https://ria.ru/20250627/sanktsii-2025691844.html

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россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, санкции в отношении россии