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СМИ: страны ЕС договорились продлить санкции против РФ еще на полгода
СМИ: страны ЕС договорились продлить санкции против РФ еще на полгода - РИА Новости, 27.06.2025
СМИ: страны ЕС договорились продлить санкции против РФ еще на полгода
Лидеры 27 государств-членов Европейского союза, собравшиеся на саммите в Брюсселе, договорились продлить санкции против России еще на шесть месяцев, передает... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T00:57:00+03:00
2025-06-27T00:57:00+03:00
2025-06-27T00:57:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Лидеры 27 государств-членов Европейского союза, собравшиеся на саммите в Брюсселе, договорились продлить санкции против России еще на шесть месяцев, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники. "Лидеры 27 государств-членов Европейского союза, собравшиеся на саммите в Брюсселе, договорились продлить санкции против России еще на шесть месяцев", - говорится в публикации агентства. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 17 пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250626/sanktsii-2025530993.html
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в мире, россия, брюссель, украина, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Брюссель, Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России
СМИ: страны ЕС договорились продлить санкции против РФ еще на полгода
AFP: страны ЕС договорились продлить санкции против РФ еще на полгода
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Лидеры 27 государств-членов Европейского союза, собравшиеся на саммите в Брюсселе, договорились продлить санкции против России еще на шесть месяцев, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.
"Лидеры 27 государств-членов Европейского союза, собравшиеся на саммите в Брюсселе, договорились продлить санкции против России еще на шесть месяцев", - говорится в публикации агентства.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 17 пакетов санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.