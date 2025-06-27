https://ria.ru/20250627/sandu-2025825717.html

Экс-премьер Молдавии потребовал от Санду покаяния за пропаганду ЛГБТ*

Экс-премьер Молдавии потребовал от Санду покаяния за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 27.06.2025

Экс-премьер Молдавии потребовал от Санду покаяния за пропаганду ЛГБТ*

Президент Молдавии Майя Санду должна принести покаяние за продвижение в стране пропаганды ЛГБТ*, заявил в эфире молдавского "Пятого телеканала" экс-премьер... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T14:20:00+03:00

2025-06-27T14:20:00+03:00

2025-06-27T14:20:00+03:00

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КИШИНЕВ, 27 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду должна принести покаяние за продвижение в стране пропаганды ЛГБТ*, заявил в эфире молдавского "Пятого телеканала" экс-премьер республики, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. В Кишинёве 15 июня произошли столкновения между полицией и участниками акции в поддержку традиционных семейных ценностей. Протестующие выступали против проходившего в тот день ЛГБТ*-шествия. Полиция применила силу против участников митинга в поддержку традиционных ценностей. Один из самых резонансных эпизодов попал на видео: полицейские вырывали ребёнка из рук отца прямо посреди улицы. В результате мальчик упал и ударился об асфальт. Кадры с места событий опубликовали молдавские СМИ в своих Telegram-каналах. Молдавская полиция также применила силу к священнику, который выражал несогласие с ЛГБТ*-шествием. На записи инцидента видно, как полицейские наносят ему удары и бросают его на землю. Общественность Молдавии и ряд оппозиционных политиков осудили действия силовиков, назвав их непропорциональными и унижающими человеческое достоинство. Некоторые потребовали расследования и отставки ответственных за инцидент. "Майя Санду должна покаяться и извиниться перед всем православным народом Молдавии. ЛГБТ*-парад её режим охранял от молдавского народа плотными кордонами полицейских, а на протесте в защиту семьи и традиционных ценностей полиция избила священников и детей. Это возмутительно, более того, так называемые партнёры по развитию молчат, наблюдая за всем этим беспределом. Значит одобряют? Виновных полицейских, включая их начальство, нужно было отправить в отставку, а также министра внутренних дел", - сказал Тарлев. Экс-премьер раскритиковал действия полиции во время запрещённого городскими властями ЛГБТ*-марша в столице. По его словам, ситуация вышла за рамки закона и морали. "Муниципальный совет (городской совет депутатов Кишинёва – ред.) запретил марш. Зачем тогда туда вывели тысячи военных и полицейских, чтобы охранять его? Мы православные, мы стоим за наши вековые традиции. А вместо этого священника избивают, родителей с детьми хватают. Это плевок в душу православного молдавского народа, 97% которого исповедуют православие. Это не защита прав человека и не суверенитет. Это насилие против собственного народа", - сказал Тарлев. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250618/igra-2023394951.html

https://ria.ru/20250615/moldaviya-2023001494.html

https://ria.ru/20250615/kishinev-2022968227.html

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в мире, молдавия, майя санду, василий тарлев, лгбт*-сообщество