https://ria.ru/20250627/samolet-2025942924.html

Туристический самолет разбился на севере Франции

Туристический самолет разбился на севере Франции - РИА Новости, 27.06.2025

Туристический самолет разбился на севере Франции

Легкий самолет, на борту которого находились три человека, разбился недалеко от французского города Шартр на севере страны, выживших нет, сообщило в пятницу... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T20:57:00+03:00

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ПАРИЖ, 27 июн - РИА Новости. Легкий самолет, на борту которого находились три человека, разбился недалеко от французского города Шартр на севере страны, выживших нет, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. "Три человека погибли при крушении туристического самолета в пятницу днем в коммуне Шамфоль (департамент Эр и Луар), расположенной к северу от Шартра", - говорится в материале. Самолет принадлежал аэроклубу местного аэродрома, им управлял 77-летний бывший генерал сухопутных войск, уточняет агентство. Помимо пилота на борту находились его друзья - мужчина и женщина, которым было за 60. "По пока неизвестным причинам самолету пришлось совершить немного крутой поворот через три минуты после взлета, и он врезался в стену посреди жилого квартала", - сообщил агентству прокурор Шартра Фредерик Шевалье. Инцидент произошел в жилом квартале коммуны, однако повреждения получила только одна машина, жилые дома затронуты не были, отмечается в материале. Подчеркивается, что власти начали расследование дела о непредумышленном убийстве.

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