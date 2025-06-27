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Туристический самолет разбился на севере Франции
Туристический самолет разбился на севере Франции - РИА Новости, 27.06.2025
Туристический самолет разбился на севере Франции
Легкий самолет, на борту которого находились три человека, разбился недалеко от французского города Шартр на севере страны, выживших нет, сообщило в пятницу... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T20:57:00+03:00
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ПАРИЖ, 27 июн - РИА Новости. Легкий самолет, на борту которого находились три человека, разбился недалеко от французского города Шартр на севере страны, выживших нет, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. "Три человека погибли при крушении туристического самолета в пятницу днем в коммуне Шамфоль (департамент Эр и Луар), расположенной к северу от Шартра", - говорится в материале. Самолет принадлежал аэроклубу местного аэродрома, им управлял 77-летний бывший генерал сухопутных войск, уточняет агентство. Помимо пилота на борту находились его друзья - мужчина и женщина, которым было за 60. "По пока неизвестным причинам самолету пришлось совершить немного крутой поворот через три минуты после взлета, и он врезался в стену посреди жилого квартала", - сообщил агентству прокурор Шартра Фредерик Шевалье. Инцидент произошел в жилом квартале коммуны, однако повреждения получила только одна машина, жилые дома затронуты не были, отмечается в материале. Подчеркивается, что власти начали расследование дела о непредумышленном убийстве.
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в мире, франция
Туристический самолет разбился на севере Франции
AFP: самолет с тремя пассажирами разбился на севере Франции, выживших нет
ПАРИЖ, 27 июн - РИА Новости.
Легкий самолет, на борту которого находились три человека, разбился недалеко от французского города Шартр на севере страны, выживших нет, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс
со ссылкой на местные власти.
"Три человека погибли при крушении туристического самолета в пятницу днем в коммуне Шамфоль (департамент Эр и Луар), расположенной к северу от Шартра", - говорится в материале.
Самолет принадлежал аэроклубу местного аэродрома, им управлял 77-летний бывший генерал сухопутных войск, уточняет агентство. Помимо пилота на борту находились его друзья - мужчина и женщина, которым было за 60.
"По пока неизвестным причинам самолету пришлось совершить немного крутой поворот через три минуты после взлета, и он врезался в стену посреди жилого квартала", - сообщил агентству прокурор Шартра Фредерик Шевалье.
Инцидент произошел в жилом квартале коммуны, однако повреждения получила только одна машина, жилые дома затронуты не были, отмечается в материале. Подчеркивается, что власти начали расследование дела о непредумышленном убийстве.