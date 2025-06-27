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Туристический самолет разбился на севере Франции - РИА Новости, 27.06.2025
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20:57 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/samolet-2025942924.html
Туристический самолет разбился на севере Франции
Туристический самолет разбился на севере Франции - РИА Новости, 27.06.2025
Туристический самолет разбился на севере Франции
Легкий самолет, на борту которого находились три человека, разбился недалеко от французского города Шартр на севере страны, выживших нет, сообщило в пятницу... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T20:57:00+03:00
2025-06-27T20:57:00+03:00
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ПАРИЖ, 27 июн - РИА Новости. Легкий самолет, на борту которого находились три человека, разбился недалеко от французского города Шартр на севере страны, выживших нет, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. "Три человека погибли при крушении туристического самолета в пятницу днем в коммуне Шамфоль (департамент Эр и Луар), расположенной к северу от Шартра", - говорится в материале. Самолет принадлежал аэроклубу местного аэродрома, им управлял 77-летний бывший генерал сухопутных войск, уточняет агентство. Помимо пилота на борту находились его друзья - мужчина и женщина, которым было за 60. "По пока неизвестным причинам самолету пришлось совершить немного крутой поворот через три минуты после взлета, и он врезался в стену посреди жилого квартала", - сообщил агентству прокурор Шартра Фредерик Шевалье. Инцидент произошел в жилом квартале коммуны, однако повреждения получила только одна машина, жилые дома затронуты не были, отмечается в материале. Подчеркивается, что власти начали расследование дела о непредумышленном убийстве.
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в мире, франция
В мире, Франция
Туристический самолет разбился на севере Франции

AFP: самолет с тремя пассажирами разбился на севере Франции, выживших нет

Обломки легкомоторного самолета, разбившегося недалеко от города Шартр на севере Франции. Кадр видео из соцсетей
Обломки легкомоторного самолета, разбившегося недалеко от города Шартр на севере Франции. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Обломки легкомоторного самолета, разбившегося недалеко от города Шартр на севере Франции. Кадр видео из соцсетей
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ПАРИЖ, 27 июн - РИА Новости. Легкий самолет, на борту которого находились три человека, разбился недалеко от французского города Шартр на севере страны, выживших нет, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
"Три человека погибли при крушении туристического самолета в пятницу днем в коммуне Шамфоль (департамент Эр и Луар), расположенной к северу от Шартра", - говорится в материале.
Самолет принадлежал аэроклубу местного аэродрома, им управлял 77-летний бывший генерал сухопутных войск, уточняет агентство. Помимо пилота на борту находились его друзья - мужчина и женщина, которым было за 60.
"По пока неизвестным причинам самолету пришлось совершить немного крутой поворот через три минуты после взлета, и он врезался в стену посреди жилого квартала", - сообщил агентству прокурор Шартра Фредерик Шевалье.
Инцидент произошел в жилом квартале коммуны, однако повреждения получила только одна машина, жилые дома затронуты не были, отмечается в материале. Подчеркивается, что власти начали расследование дела о непредумышленном убийстве.
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