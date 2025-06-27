https://ria.ru/20250627/rudenya-2025859055.html
Руденя поддержал инициативы активистов из "Движения первых"
Руденя поддержал инициативы активистов из "Движения первых" - РИА Новости, 27.06.2025
Руденя поддержал инициативы активистов из "Движения первых"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал проект активистов из "Движения первых" под названием "Моральный кодекс первых Верхневолжья", с которым они... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:57:00+03:00
2025-06-27T15:57:00+03:00
2025-06-27T15:57:00+03:00
тверская область
тверь
игорь руденя
россия
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025857727_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_7d9118d8470586d1a770d5e1ac9d840a.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал проект активистов из "Движения первых" под названием "Моральный кодекс первых Верхневолжья", с которым они выступили на заседании координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства. Накануне Дня молодежи в Областном молодежном центре в Твери состоялось заседание координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи в Тверской области. Рассмотрены итоги работы "Движения первых" в первом полугодии этого года и перспективы дальнейшего развития. В заседании приняли участие Руденя, депутат Государственной Думы России Владимир Васильев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, руководители областных министерств и ведомств. Глава региона поздравил представителей молодого поколения и всех, кто работает с молодежью с наступающим праздником. "Важно воспитать поколение, которое будет полезно обществу и стране. Мы должны создать мощную платформу для развития молодежной политики нашего региона. А вы должны быть готовы заниматься делами во имя и в интересах нашего государства, нашего народа. Сегодня молодежи мы доверяем серьезные ключевые процессы по развитию нашего государства. Важно, чтобы ребята из "Движения первых" были примером для своих ровесников в учебе, в поведении и общественной жизни", — приводит пресс-служба слова Рудени. В 2025 году в Тверской области создано 30 новых первичных отделений "Движения первых", число участников организации увеличилось почти на 17 тысяч и сегодня уже составляет более 76 тысяч человек. Свыше 87% школьников региона 5-х — 11-х классов вовлечены в деятельность "Движения первых". В планах на 2026 год объединить в организации не менее 102 тысяч человек, в том числе за счет более активной работы со студентами вузов и колледжей. Всего на данный момент в регионе действуют 559 первичных отделений во всех муниципальных образованиях. Васильев подчеркнул, что сегодня как никогда важна работа наставников, чтобы защитить российскую молодежь от пагубного влияния, в первую очередь украинских спецслужб. "В 2025 году 420 тысяч молодых людей поставлено на учет [в полиции] за различные преступления, например, за экстремизм и терроризм", – сказал глава фракции, добавив, что если "появилась судимость, то не только ты, но и твои дети не смогут работать на высоких должностях. Береги честь смолоду", его слова приводятся на официальном сайте фракции "Единая Россия" в Госдуме. На заседании были представлены инициативы "Движения первых" по развитию деятельности организации, в том числе на базе школ. Одна из пилотных идей — работа с трудящейся молодежью. Планируется открытие в 2025 году первичных отделений на базе предприятий Тверской области. Главой региона также поставлены задачи по развитию первичных отделений на базе учреждений культуры и спорта, вовлечению участников "Движения аервых" в медиапространство Верхневолжья, профориентационную работу. Кроме того, как отметил губернатор, важно, чтобы Движение включалось в работу по совершенствованию демографической политики, созданию максимально благоприятных условий для жизни молодых и многодетных семей. Активисты презентовали проект "Морального кодекса первых Верхневолжья". Он направлен на формирование у молодого человека активной гражданской позиции и отражает 17 традиционных ценностей Российской Федерации – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, крепкая семья, милосердие, созидательный труд, историческая память и преемственность поколений и другие. "Вы огромные молодцы. Не каждый взрослый может осознать и провести такую сложную и серьезную работу. Полностью поддерживаю вашу инициативу. Тверская молодежь – лучшая!", — приводит пресс-служба слова Рудени.
https://ria.ru/20250625/tver-2025318320.html
https://ria.ru/20250624/tver-2025125068.html
тверь
россия
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025857727_95:0:1187:819_1920x0_80_0_0_0b04c66ceea6f0c2032f5c168ca25205.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, игорь руденя, россия, тверская область
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Россия, Тверская область
Руденя поддержал инициативы активистов из "Движения первых"
Руденя поддержал идеи участников "Движения первых" по развитию Тверской области
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал проект активистов из "Движения первых" под названием "Моральный кодекс первых Верхневолжья", с которым они выступили на заседании координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.
Накануне Дня молодежи в Областном молодежном центре в Твери состоялось заседание координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи в Тверской области. Рассмотрены итоги работы "Движения первых" в первом полугодии этого года и перспективы дальнейшего развития. В заседании приняли участие Руденя, депутат Государственной Думы России Владимир Васильев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, руководители областных министерств и ведомств.
Глава региона поздравил представителей молодого поколения и всех, кто работает с молодежью с наступающим праздником.
"Важно воспитать поколение, которое будет полезно обществу и стране. Мы должны создать мощную платформу для развития молодежной политики нашего региона. А вы должны быть готовы заниматься делами во имя и в интересах нашего государства, нашего народа. Сегодня молодежи мы доверяем серьезные ключевые процессы по развитию нашего государства. Важно, чтобы ребята из "Движения первых" были примером для своих ровесников в учебе, в поведении и общественной жизни", — приводит пресс-служба слова Рудени.
В 2025 году в Тверской области создано 30 новых первичных отделений "Движения первых", число участников организации увеличилось почти на 17 тысяч и сегодня уже составляет более 76 тысяч человек. Свыше 87% школьников региона 5-х — 11-х классов вовлечены в деятельность "Движения первых". В планах на 2026 год объединить в организации не менее 102 тысяч человек, в том числе за счет более активной работы со студентами вузов и колледжей. Всего на данный момент в регионе действуют 559 первичных отделений во всех муниципальных образованиях.
Васильев подчеркнул, что сегодня как никогда важна работа наставников, чтобы защитить российскую молодежь от пагубного влияния, в первую очередь украинских спецслужб.
"В 2025 году 420 тысяч молодых людей поставлено на учет [в полиции] за различные преступления, например, за экстремизм и терроризм", – сказал глава фракции, добавив, что если "появилась судимость, то не только ты, но и твои дети не смогут работать на высоких должностях. Береги честь смолоду", его слова приводятся на официальном сайте фракции "Единая Россия" в Госдуме.
На заседании были представлены инициативы "Движения первых" по развитию деятельности организации, в том числе на базе школ.
Одна из пилотных идей — работа с трудящейся молодежью. Планируется открытие в 2025 году первичных отделений на базе предприятий Тверской области.
Главой региона также поставлены задачи по развитию первичных отделений на базе учреждений культуры и спорта, вовлечению участников "Движения аервых" в медиапространство Верхневолжья, профориентационную работу.
Кроме того, как отметил губернатор, важно, чтобы Движение включалось в работу по совершенствованию демографической политики, созданию максимально благоприятных условий для жизни молодых и многодетных семей.
Активисты презентовали проект "Морального кодекса первых Верхневолжья". Он направлен на формирование у молодого человека активной гражданской позиции и отражает 17 традиционных ценностей Российской Федерации – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, крепкая семья, милосердие, созидательный труд, историческая память и преемственность поколений и другие.
"Вы огромные молодцы. Не каждый взрослый может осознать и провести такую сложную и серьезную работу. Полностью поддерживаю вашу инициативу. Тверская молодежь – лучшая!", — приводит пресс-служба слова Рудени.