Рейтинг@Mail.ru
Руденя поддержал инициативы активистов из "Движения первых" - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
15:57 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/rudenya-2025859055.html
Руденя поддержал инициативы активистов из "Движения первых"
Руденя поддержал инициативы активистов из "Движения первых" - РИА Новости, 27.06.2025
Руденя поддержал инициативы активистов из "Движения первых"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал проект активистов из "Движения первых" под названием "Моральный кодекс первых Верхневолжья", с которым они... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:57:00+03:00
2025-06-27T15:57:00+03:00
тверская область
тверь
игорь руденя
россия
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025857727_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_7d9118d8470586d1a770d5e1ac9d840a.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал проект активистов из "Движения первых" под названием "Моральный кодекс первых Верхневолжья", с которым они выступили на заседании координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства. Накануне Дня молодежи в Областном молодежном центре в Твери состоялось заседание координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи в Тверской области. Рассмотрены итоги работы "Движения первых" в первом полугодии этого года и перспективы дальнейшего развития. В заседании приняли участие Руденя, депутат Государственной Думы России Владимир Васильев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, руководители областных министерств и ведомств. Глава региона поздравил представителей молодого поколения и всех, кто работает с молодежью с наступающим праздником. "Важно воспитать поколение, которое будет полезно обществу и стране. Мы должны создать мощную платформу для развития молодежной политики нашего региона. А вы должны быть готовы заниматься делами во имя и в интересах нашего государства, нашего народа. Сегодня молодежи мы доверяем серьезные ключевые процессы по развитию нашего государства. Важно, чтобы ребята из "Движения первых" были примером для своих ровесников в учебе, в поведении и общественной жизни", — приводит пресс-служба слова Рудени. В 2025 году в Тверской области создано 30 новых первичных отделений "Движения первых", число участников организации увеличилось почти на 17 тысяч и сегодня уже составляет более 76 тысяч человек. Свыше 87% школьников региона 5-х — 11-х классов вовлечены в деятельность "Движения первых". В планах на 2026 год объединить в организации не менее 102 тысяч человек, в том числе за счет более активной работы со студентами вузов и колледжей. Всего на данный момент в регионе действуют 559 первичных отделений во всех муниципальных образованиях. Васильев подчеркнул, что сегодня как никогда важна работа наставников, чтобы защитить российскую молодежь от пагубного влияния, в первую очередь украинских спецслужб. "В 2025 году 420 тысяч молодых людей поставлено на учет [в полиции] за различные преступления, например, за экстремизм и терроризм", – сказал глава фракции, добавив, что если "появилась судимость, то не только ты, но и твои дети не смогут работать на высоких должностях. Береги честь смолоду", его слова приводятся на официальном сайте фракции "Единая Россия" в Госдуме. На заседании были представлены инициативы "Движения первых" по развитию деятельности организации, в том числе на базе школ. Одна из пилотных идей — работа с трудящейся молодежью. Планируется открытие в 2025 году первичных отделений на базе предприятий Тверской области. Главой региона также поставлены задачи по развитию первичных отделений на базе учреждений культуры и спорта, вовлечению участников "Движения аервых" в медиапространство Верхневолжья, профориентационную работу. Кроме того, как отметил губернатор, важно, чтобы Движение включалось в работу по совершенствованию демографической политики, созданию максимально благоприятных условий для жизни молодых и многодетных семей. Активисты презентовали проект "Морального кодекса первых Верхневолжья". Он направлен на формирование у молодого человека активной гражданской позиции и отражает 17 традиционных ценностей Российской Федерации – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, крепкая семья, милосердие, созидательный труд, историческая память и преемственность поколений и другие. "Вы огромные молодцы. Не каждый взрослый может осознать и провести такую сложную и серьезную работу. Полностью поддерживаю вашу инициативу. Тверская молодежь – лучшая!", — приводит пресс-служба слова Рудени.
https://ria.ru/20250625/tver-2025318320.html
https://ria.ru/20250624/tver-2025125068.html
тверь
россия
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025857727_95:0:1187:819_1920x0_80_0_0_0b04c66ceea6f0c2032f5c168ca25205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверь, игорь руденя, россия, тверская область
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Россия, Тверская область
Руденя поддержал инициативы активистов из "Движения первых"

Руденя поддержал идеи участников "Движения первых" по развитию Тверской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи в регионе
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи в регионе - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи в регионе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал проект активистов из "Движения первых" под названием "Моральный кодекс первых Верхневолжья", с которым они выступили на заседании координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.
Накануне Дня молодежи в Областном молодежном центре в Твери состоялось заседание координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи в Тверской области. Рассмотрены итоги работы "Движения первых" в первом полугодии этого года и перспективы дальнейшего развития. В заседании приняли участие Руденя, депутат Государственной Думы России Владимир Васильев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, руководители областных министерств и ведомств.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с участниками программы Герои Верхневолжья - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Руденя встретился с участниками программы "Герои Верхневолжья"
25 июня, 13:17
Глава региона поздравил представителей молодого поколения и всех, кто работает с молодежью с наступающим праздником.
"Важно воспитать поколение, которое будет полезно обществу и стране. Мы должны создать мощную платформу для развития молодежной политики нашего региона. А вы должны быть готовы заниматься делами во имя и в интересах нашего государства, нашего народа. Сегодня молодежи мы доверяем серьезные ключевые процессы по развитию нашего государства. Важно, чтобы ребята из "Движения первых" были примером для своих ровесников в учебе, в поведении и общественной жизни", — приводит пресс-служба слова Рудени.
В 2025 году в Тверской области создано 30 новых первичных отделений "Движения первых", число участников организации увеличилось почти на 17 тысяч и сегодня уже составляет более 76 тысяч человек. Свыше 87% школьников региона 5-х — 11-х классов вовлечены в деятельность "Движения первых". В планах на 2026 год объединить в организации не менее 102 тысяч человек, в том числе за счет более активной работы со студентами вузов и колледжей. Всего на данный момент в регионе действуют 559 первичных отделений во всех муниципальных образованиях.
Васильев подчеркнул, что сегодня как никогда важна работа наставников, чтобы защитить российскую молодежь от пагубного влияния, в первую очередь украинских спецслужб.
"В 2025 году 420 тысяч молодых людей поставлено на учет [в полиции] за различные преступления, например, за экстремизм и терроризм", – сказал глава фракции, добавив, что если "появилась судимость, то не только ты, но и твои дети не смогут работать на высоких должностях. Береги честь смолоду", его слова приводятся на официальном сайте фракции "Единая Россия" в Госдуме.
На заседании были представлены инициативы "Движения первых" по развитию деятельности организации, в том числе на базе школ.
Одна из пилотных идей — работа с трудящейся молодежью. Планируется открытие в 2025 году первичных отделений на базе предприятий Тверской области.
Главой региона также поставлены задачи по развитию первичных отделений на базе учреждений культуры и спорта, вовлечению участников "Движения аервых" в медиапространство Верхневолжья, профориентационную работу.
Кроме того, как отметил губернатор, важно, чтобы Движение включалось в работу по совершенствованию демографической политики, созданию максимально благоприятных условий для жизни молодых и многодетных семей.
Активисты презентовали проект "Морального кодекса первых Верхневолжья". Он направлен на формирование у молодого человека активной гражданской позиции и отражает 17 традиционных ценностей Российской Федерации – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, крепкая семья, милосердие, созидательный труд, историческая память и преемственность поколений и другие.
"Вы огромные молодцы. Не каждый взрослый может осознать и провести такую сложную и серьезную работу. Полностью поддерживаю вашу инициативу. Тверская молодежь – лучшая!", — приводит пресс-служба слова Рудени.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Руденя: инфраструктура для самореализации молодежи создается в Верхневолжье
24 июня, 16:08
 
Тверская областьТверьИгорь РуденяРоссияТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала