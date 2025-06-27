https://ria.ru/20250627/rudenya-2025859055.html

Руденя поддержал инициативы активистов из "Движения первых"

Руденя поддержал инициативы активистов из "Движения первых" - РИА Новости, 27.06.2025

Руденя поддержал инициативы активистов из "Движения первых"

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал проект активистов из "Движения первых" под названием "Моральный кодекс первых Верхневолжья", с которым они... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T15:57:00+03:00

2025-06-27T15:57:00+03:00

2025-06-27T15:57:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал проект активистов из "Движения первых" под названием "Моральный кодекс первых Верхневолжья", с которым они выступили на заседании координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства. Накануне Дня молодежи в Областном молодежном центре в Твери состоялось заседание координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи в Тверской области. Рассмотрены итоги работы "Движения первых" в первом полугодии этого года и перспективы дальнейшего развития. В заседании приняли участие Руденя, депутат Государственной Думы России Владимир Васильев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, руководители областных министерств и ведомств. Глава региона поздравил представителей молодого поколения и всех, кто работает с молодежью с наступающим праздником. "Важно воспитать поколение, которое будет полезно обществу и стране. Мы должны создать мощную платформу для развития молодежной политики нашего региона. А вы должны быть готовы заниматься делами во имя и в интересах нашего государства, нашего народа. Сегодня молодежи мы доверяем серьезные ключевые процессы по развитию нашего государства. Важно, чтобы ребята из "Движения первых" были примером для своих ровесников в учебе, в поведении и общественной жизни", — приводит пресс-служба слова Рудени. В 2025 году в Тверской области создано 30 новых первичных отделений "Движения первых", число участников организации увеличилось почти на 17 тысяч и сегодня уже составляет более 76 тысяч человек. Свыше 87% школьников региона 5-х — 11-х классов вовлечены в деятельность "Движения первых". В планах на 2026 год объединить в организации не менее 102 тысяч человек, в том числе за счет более активной работы со студентами вузов и колледжей. Всего на данный момент в регионе действуют 559 первичных отделений во всех муниципальных образованиях. Васильев подчеркнул, что сегодня как никогда важна работа наставников, чтобы защитить российскую молодежь от пагубного влияния, в первую очередь украинских спецслужб. "В 2025 году 420 тысяч молодых людей поставлено на учет [в полиции] за различные преступления, например, за экстремизм и терроризм", – сказал глава фракции, добавив, что если "появилась судимость, то не только ты, но и твои дети не смогут работать на высоких должностях. Береги честь смолоду", его слова приводятся на официальном сайте фракции "Единая Россия" в Госдуме. На заседании были представлены инициативы "Движения первых" по развитию деятельности организации, в том числе на базе школ. Одна из пилотных идей — работа с трудящейся молодежью. Планируется открытие в 2025 году первичных отделений на базе предприятий Тверской области. Главой региона также поставлены задачи по развитию первичных отделений на базе учреждений культуры и спорта, вовлечению участников "Движения аервых" в медиапространство Верхневолжья, профориентационную работу. Кроме того, как отметил губернатор, важно, чтобы Движение включалось в работу по совершенствованию демографической политики, созданию максимально благоприятных условий для жизни молодых и многодетных семей. Активисты презентовали проект "Морального кодекса первых Верхневолжья". Он направлен на формирование у молодого человека активной гражданской позиции и отражает 17 традиционных ценностей Российской Федерации – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, крепкая семья, милосердие, созидательный труд, историческая память и преемственность поколений и другие. "Вы огромные молодцы. Не каждый взрослый может осознать и провести такую сложную и серьезную работу. Полностью поддерживаю вашу инициативу. Тверская молодежь – лучшая!", — приводит пресс-служба слова Рудени.

https://ria.ru/20250625/tver-2025318320.html

https://ria.ru/20250624/tver-2025125068.html

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тверь, игорь руденя, россия, тверская область