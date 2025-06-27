Экономист объяснила, кому выгоден крепкий рубль, а кому слабый
Экономист Сорокина: крепкий рубль выгоден для граждан, но вредит экспортерам
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сильный рубль поддерживает уверенность граждан в стабилизации экономической ситуации внутри страны, помогает сокращать инфляцию, а также делает дешевле импортные товары и отпуск за границей. Об этом агентству "Прайм" рассказала директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.
Специалист отметила, что сильная национальная валюта поддерживает уверенность населения и бизнеса в стабилизации экономической обстановки в стране.
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Благодаря укреплению рубля люди стремятся сохранять накопления в национальной валюте, а не иностранной. Сильный рубль помогает сокращать инфляцию, а также делает импортные товары дешевле. Кроме того, снижается себестоимость товаров и услуг, которые производятся с использованием импортных комплектующих.
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"Для граждан, которые любят проводить отпуск за границей, крепкая национальная валюта позволит снизить стоимость этого отпуска", - отметила Сорокина.
Однако сильный рубль не совсем выгоден экспортерам. Кроме того, укрепление национальной валюты может усугубить дефицит бюджета, поскольку значительная его часть (около 30%) формируется за счет доходов от продажи нефти. Тем не менее негативное влияние этого фактора компенсируется ростом цен на нефть, вызванным нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке.
Среди минусов крепкого рубля эксперт также выделила снижение конкурентоспособности для российских производителей как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Но вместе с тем за счет повышения доверия граждан и предпринимателей к экономической политике страны стабильный рубль имеет больше положительных моментов, нежели отрицательных.