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Россия готова провести встречу с Украиной в Стамбуле, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/rossija-2025904985.html
Россия готова провести встречу с Украиной в Стамбуле, заявил Путин
Россия готова провести встречу с Украиной в Стамбуле, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025
Россия готова провести встречу с Украиной в Стамбуле, заявил Путин
Россия готова провести встречу с Украиной в Стамбуле, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:48:00+03:00
2025-06-27T17:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
владимир путин
в мире
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Россия готова провести встречу с Украиной в Стамбуле, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы готовы такую встречу провести в Стамбуле", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда планируется провести третий раунд переговоров между РФ и Украиной.
https://ria.ru/20250604/putin-2020937849.html
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россия, украина, стамбул, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, В мире
Россия готова провести встречу с Украиной в Стамбуле, заявил Путин

Путин: Россия готова провести встречу с Украиной в Стамбуле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Россия готова провести встречу с Украиной в Стамбуле, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы готовы такую встречу провести в Стамбуле", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда планируется провести третий раунд переговоров между РФ и Украиной.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Путин высказался об уровне переговорщиков на встрече с Украиной в Стамбуле
4 июня, 18:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулВладимир ПутинВ мире
 
 
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