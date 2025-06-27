https://ria.ru/20250627/rossija-2025904985.html

Россия готова провести встречу с Украиной в Стамбуле, заявил Путин

Россия готова провести встречу с Украиной в Стамбуле, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025

Россия готова провести встречу с Украиной в Стамбуле, заявил Путин

Россия готова провести встречу с Украиной в Стамбуле, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:48:00+03:00

2025-06-27T17:48:00+03:00

2025-06-27T17:48:00+03:00

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Россия готова провести встречу с Украиной в Стамбуле, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы готовы такую встречу провести в Стамбуле", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда планируется провести третий раунд переговоров между РФ и Украиной.

https://ria.ru/20250604/putin-2020937849.html

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украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, стамбул, владимир путин, в мире