https://ria.ru/20250627/rossija-2025904985.html
Россия готова провести встречу с Украиной в Стамбуле, заявил Путин
Россия готова провести встречу с Украиной в Стамбуле, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025
Россия готова провести встречу с Украиной в Стамбуле, заявил Путин
Россия готова провести встречу с Украиной в Стамбуле, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:48:00+03:00
2025-06-27T17:48:00+03:00
2025-06-27T17:48:00+03:00
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Россия готова провести встречу с Украиной в Стамбуле, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы готовы такую встречу провести в Стамбуле", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда планируется провести третий раунд переговоров между РФ и Украиной.
https://ria.ru/20250604/putin-2020937849.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, стамбул, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, В мире
Россия готова провести встречу с Украиной в Стамбуле, заявил Путин
Путин: Россия готова провести встречу с Украиной в Стамбуле