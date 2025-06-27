Рейтинг@Mail.ru
В России пресекли канал контрабанды наркотиков - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/rossija-2025856938.html
В России пресекли канал контрабанды наркотиков
В России пресекли канал контрабанды наркотиков - РИА Новости, 27.06.2025
В России пресекли канал контрабанды наркотиков
Сотрудники ФТС РФ пресекли канал контрабанды наркотических средств и их прекурсоров, из незаконного оборота изъято более 2,2 тонны запрещенных веществ,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:52:00+03:00
2025-06-27T15:52:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
россия
московская область (подмосковье)
москва
ирина волк
федеральная таможенная служба (фтс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826769549_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_eb6c42d9cd7a1630a129492bec57e339.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сотрудники ФТС РФ пресекли канал контрабанды наркотических средств и их прекурсоров, из незаконного оборота изъято более 2,2 тонны запрещенных веществ, задержаны 22 члена преступной группировки, сообщило ведомство в Telegram-канале. "Сотрудники ГУБК ФТС России во взаимодействии с Центральной и Приволжской оперативными таможнями, УФСБ по Москве и Московской области и МВД России пресекли канал контрабанды наркотических средств и их прекурсоров из Средней Азии. Из незаконного оборота изъято более 2,2 тонны запрещенных веществ, а также лабораторное оборудование для производства наркотиков... В результате совместной работы было задержано 22 члена преступной группировки, созданной, в том числе, гражданами Украины", - говорится в сообщении. Отмечается, что при получении товара задержан 42-летний гражданин РФ. Таможенники изъяли 24 картонные бочки с мелкокристаллическим веществом белого цвета. По словам задержанного, он действовал по указанию куратора и должен был перевезти товар в гараж в Московской области. При обыске помещения таможенники изъяли еще 34 бочки с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что в бочках был прекурсор, который используется для производства синтетических наркотиков. Также было установлено, что запрещенные вещества ввозились несколькими партиями под видом "товаров народного потребления". Как сообщает ведомство, задержанные совершили более 36 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества и участие в нем. Членам ОПГ грозит от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, из незаконного оборота изъято более 625 килограммов различных наркотических средств, а также свыше 1,5 тонн прекурсоров. "Ликвидированы восемь нарколабораторий... По предварительным оценкам, стоимость наркотиков составляет более 1,5 миллиардов рублей", - сообщила она в Telegram-канале. В настоящее время предварительное расследование дела завершено, обвиняемые знакомятся с материалами.
https://ria.ru/20250225/fsb-2001398286.html
https://ria.ru/20250205/belorussija-1997467080.html
россия
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826769549_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d8418f768c2287a04548539005bd4e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, россия, московская область (подмосковье), москва, ирина волк, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Ирина Волк, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В России пресекли канал контрабанды наркотиков

ФТС пресекла канал контрабанды наркотиков из Средней Азии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭмблема Федеральной таможенной службы России
Эмблема Федеральной таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Эмблема Федеральной таможенной службы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сотрудники ФТС РФ пресекли канал контрабанды наркотических средств и их прекурсоров, из незаконного оборота изъято более 2,2 тонны запрещенных веществ, задержаны 22 члена преступной группировки, сообщило ведомство в Telegram-канале.
"Сотрудники ГУБК ФТС России во взаимодействии с Центральной и Приволжской оперативными таможнями, УФСБ по Москве и Московской области и МВД России пресекли канал контрабанды наркотических средств и их прекурсоров из Средней Азии. Из незаконного оборота изъято более 2,2 тонны запрещенных веществ, а также лабораторное оборудование для производства наркотиков... В результате совместной работы было задержано 22 члена преступной группировки, созданной, в том числе, гражданами Украины", - говорится в сообщении.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
ФСБ пресекла крупный канал сбыта наркотиков в ДНР
25 февраля, 06:07
Отмечается, что при получении товара задержан 42-летний гражданин РФ. Таможенники изъяли 24 картонные бочки с мелкокристаллическим веществом белого цвета.
По словам задержанного, он действовал по указанию куратора и должен был перевезти товар в гараж в Московской области. При обыске помещения таможенники изъяли еще 34 бочки с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что в бочках был прекурсор, который используется для производства синтетических наркотиков. Также было установлено, что запрещенные вещества ввозились несколькими партиями под видом "товаров народного потребления".
Как сообщает ведомство, задержанные совершили более 36 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества и участие в нем. Членам ОПГ грозит от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.
Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, из незаконного оборота изъято более 625 килограммов различных наркотических средств, а также свыше 1,5 тонн прекурсоров.
"Ликвидированы восемь нарколабораторий... По предварительным оценкам, стоимость наркотиков составляет более 1,5 миллиардов рублей", - сообщила она в Telegram-канале.
В настоящее время предварительное расследование дела завершено, обвиняемые знакомятся с материалами.
Автомобили МВД и СК Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В Белоруссии пресекли крупный канал поставок наркотиков из ЕС в Россию
5 февраля, 11:48
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)МоскваИрина ВолкФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала