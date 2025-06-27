В России пресекли канал контрабанды наркотиков
ФТС пресекла канал контрабанды наркотиков из Средней Азии
Эмблема Федеральной таможенной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сотрудники ФТС РФ пресекли канал контрабанды наркотических средств и их прекурсоров, из незаконного оборота изъято более 2,2 тонны запрещенных веществ, задержаны 22 члена преступной группировки, сообщило ведомство в Telegram-канале.
"Сотрудники ГУБК ФТС России во взаимодействии с Центральной и Приволжской оперативными таможнями, УФСБ по Москве и Московской области и МВД России пресекли канал контрабанды наркотических средств и их прекурсоров из Средней Азии. Из незаконного оборота изъято более 2,2 тонны запрещенных веществ, а также лабораторное оборудование для производства наркотиков... В результате совместной работы было задержано 22 члена преступной группировки, созданной, в том числе, гражданами Украины", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что при получении товара задержан 42-летний гражданин РФ. Таможенники изъяли 24 картонные бочки с мелкокристаллическим веществом белого цвета.
По словам задержанного, он действовал по указанию куратора и должен был перевезти товар в гараж в Московской области. При обыске помещения таможенники изъяли еще 34 бочки с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что в бочках был прекурсор, который используется для производства синтетических наркотиков. Также было установлено, что запрещенные вещества ввозились несколькими партиями под видом "товаров народного потребления".
Как сообщает ведомство, задержанные совершили более 36 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества и участие в нем. Членам ОПГ грозит от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.
Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, из незаконного оборота изъято более 625 килограммов различных наркотических средств, а также свыше 1,5 тонн прекурсоров.
"Ликвидированы восемь нарколабораторий... По предварительным оценкам, стоимость наркотиков составляет более 1,5 миллиардов рублей", - сообщила она в Telegram-канале.
В настоящее время предварительное расследование дела завершено, обвиняемые знакомятся с материалами.