https://ria.ru/20250627/rossija-2025691467.html

Россия призвала ОБСЕ поддерживать диалог по противодействию экстремизму

Россия призвала ОБСЕ поддерживать диалог по противодействию экстремизму - РИА Новости, 27.06.2025

Россия призвала ОБСЕ поддерживать диалог по противодействию экстремизму

Российская сторона призвала ОБСЕ поддерживать диалог по проблематике противодействия радикализации и экстремизма, указав на необходимость укрепления... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T00:54:00+03:00

2025-06-27T00:54:00+03:00

2025-06-27T00:54:00+03:00

россия

вена

киргизия

максим буякевич

александр лукашевич

обсе

оон

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

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ВЕНА, 27 июн - РИА Новости. Российская сторона призвала ОБСЕ поддерживать диалог по проблематике противодействия радикализации и экстремизма, указав на необходимость укрепления международного сотрудничества и обмена информации в целях противодействия этим вызовам, об этом заявили участники специального мероприятия в Вене по теме "Противодействие радикализации, ведущей к терроризму и экстремизму в регионе ОБСЕ". Мероприятие было организовано постпредством России при ОБСЕ в Вене и департаментом по вопросам новых вызовов и угроз МИД России на полях Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. Участники дискуссии обсудили цели и задачи обновленной Стратегии противодействия экстремизму в России. Кроме того, они представили запущенный по линии Контртеррористического управления ООН новаторский российской проект, нацеленный на углубленное изучение феномена экстремизма и наилучших практик борьбы с ним. В ходе дискуссии была отмечена недостаточность усилий ОБСЕ по этому направлению, несмотря на то, что у Организации есть мандат и соответствующие обязательства. "В этой связи была обозначена насущная необходимость поддержания в ОБСЕ профессионального диалога по проблематике противодействия радикализации и экстремизма, а также укрепления международного сотрудничества и обмена информации в целях противодействия этим вызовам", - отметили в постпредстве РФ при ОБСЕ. Так представитель РФ при Организации Александр Лукашевич напомнил, что именно Россия была инициатором коллективного взаимодействия в области борьбы с транснациональными вызововами и угрозами. Дипломат также выразил недоумение отсутствием активности со стороны стран, ответственных за развитие профильных направлений в рамках ОБСЕ. "В нашем зале нет никого от финского председательства (Организации), от других государств-участников, кто обязан был бы развивать эту область", - отметил дипломат. О необходимости продолжения диалога между странами заявил и зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. "Если государства прекратят обмен оперативной информацией и совместную работу по совершенствованию законодательства, то в одиночку с вызовами справиться будет трудно", - отметил он. Выступающий также указал на то, что с учетом последних геополитических событий работа Организации подчинена украинской повестке. Вместе с тем, по его словам, необходим долгосрочный подход к обеспечению безопасности. "Войны начинаются и заканчиваются, а конституциональные вызовы и угрозы, к сожалению, остаются", - заключил Буякевич. В ходе мероприятия в качестве докладчиков выступили российские специалисты МИД, МВД, ФАДН, Генпрокуратуры РФ, а также представители Управления ООН по контртерроризму, Антитеррористического центра СНГ, ОДКБ, РАТС ШОС и МВД Киргизии. В мероприятии приняли участие и представители государств-участников ОБСЕ, полевых миссий Организации в Центральной Азии, а также различных профильных международных и региональных структур. Как отметили в постпредстве РФ при ОБСЕ, обмен мнениями продемонстрировал, что экстремизм является глобальным феноменом, затрагивающим практически все государства и подрывающим их безопасность и стабильность. Это вызвано, прежде всего, повсеместным ростом радикализации общества на фоне масштабного распространения деструктивных идеологий - от псевдорелигиозного до ультраправого толка, включая агрессивный национализм и неонацизм.

https://ria.ru/20250609/gosduma-2021880745.html

https://ria.ru/20250331/sovbez-2008305266.html

https://ria.ru/20250319/putin-2005972384.html

россия

вена

киргизия

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россия, вена, киргизия, максим буякевич, александр лукашевич, обсе, оон, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)