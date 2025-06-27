https://ria.ru/20250627/rossija-2025691467.html
Россия призвала ОБСЕ поддерживать диалог по противодействию экстремизму
Россия призвала ОБСЕ поддерживать диалог по противодействию экстремизму - РИА Новости, 27.06.2025
Россия призвала ОБСЕ поддерживать диалог по противодействию экстремизму
Российская сторона призвала ОБСЕ поддерживать диалог по проблематике противодействия радикализации и экстремизма, указав на необходимость укрепления... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T00:54:00+03:00
2025-06-27T00:54:00+03:00
2025-06-27T00:54:00+03:00
россия
вена
киргизия
максим буякевич
александр лукашевич
обсе
оон
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
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ВЕНА, 27 июн - РИА Новости. Российская сторона призвала ОБСЕ поддерживать диалог по проблематике противодействия радикализации и экстремизма, указав на необходимость укрепления международного сотрудничества и обмена информации в целях противодействия этим вызовам, об этом заявили участники специального мероприятия в Вене по теме "Противодействие радикализации, ведущей к терроризму и экстремизму в регионе ОБСЕ". Мероприятие было организовано постпредством России при ОБСЕ в Вене и департаментом по вопросам новых вызовов и угроз МИД России на полях Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. Участники дискуссии обсудили цели и задачи обновленной Стратегии противодействия экстремизму в России. Кроме того, они представили запущенный по линии Контртеррористического управления ООН новаторский российской проект, нацеленный на углубленное изучение феномена экстремизма и наилучших практик борьбы с ним. В ходе дискуссии была отмечена недостаточность усилий ОБСЕ по этому направлению, несмотря на то, что у Организации есть мандат и соответствующие обязательства. "В этой связи была обозначена насущная необходимость поддержания в ОБСЕ профессионального диалога по проблематике противодействия радикализации и экстремизма, а также укрепления международного сотрудничества и обмена информации в целях противодействия этим вызовам", - отметили в постпредстве РФ при ОБСЕ. Так представитель РФ при Организации Александр Лукашевич напомнил, что именно Россия была инициатором коллективного взаимодействия в области борьбы с транснациональными вызововами и угрозами. Дипломат также выразил недоумение отсутствием активности со стороны стран, ответственных за развитие профильных направлений в рамках ОБСЕ. "В нашем зале нет никого от финского председательства (Организации), от других государств-участников, кто обязан был бы развивать эту область", - отметил дипломат. О необходимости продолжения диалога между странами заявил и зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. "Если государства прекратят обмен оперативной информацией и совместную работу по совершенствованию законодательства, то в одиночку с вызовами справиться будет трудно", - отметил он. Выступающий также указал на то, что с учетом последних геополитических событий работа Организации подчинена украинской повестке. Вместе с тем, по его словам, необходим долгосрочный подход к обеспечению безопасности. "Войны начинаются и заканчиваются, а конституциональные вызовы и угрозы, к сожалению, остаются", - заключил Буякевич. В ходе мероприятия в качестве докладчиков выступили российские специалисты МИД, МВД, ФАДН, Генпрокуратуры РФ, а также представители Управления ООН по контртерроризму, Антитеррористического центра СНГ, ОДКБ, РАТС ШОС и МВД Киргизии. В мероприятии приняли участие и представители государств-участников ОБСЕ, полевых миссий Организации в Центральной Азии, а также различных профильных международных и региональных структур. Как отметили в постпредстве РФ при ОБСЕ, обмен мнениями продемонстрировал, что экстремизм является глобальным феноменом, затрагивающим практически все государства и подрывающим их безопасность и стабильность. Это вызвано, прежде всего, повсеместным ростом радикализации общества на фоне масштабного распространения деструктивных идеологий - от псевдорелигиозного до ультраправого толка, включая агрессивный национализм и неонацизм.
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россия, вена, киргизия, максим буякевич, александр лукашевич, обсе, оон, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
Россия, Вена, Киргизия, Максим Буякевич, Александр Лукашевич, ОБСЕ, ООН, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
Россия призвала ОБСЕ поддерживать диалог по противодействию экстремизму
РФ призвала ОБСЕ поддерживать диалог по проблематике противодействия экстремизму
ВЕНА, 27 июн - РИА Новости. Российская сторона призвала ОБСЕ поддерживать диалог по проблематике противодействия радикализации и экстремизма, указав на необходимость укрепления международного сотрудничества и обмена информации в целях противодействия этим вызовам, об этом заявили участники специального мероприятия в Вене по теме "Противодействие радикализации, ведущей к терроризму и экстремизму в регионе ОБСЕ".
Мероприятие было организовано постпредством России
при ОБСЕ
в Вене
и департаментом по вопросам новых вызовов и угроз МИД России на полях Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. Участники дискуссии обсудили цели и задачи обновленной Стратегии противодействия экстремизму в России. Кроме того, они представили запущенный по линии Контртеррористического управления ООН
новаторский российской проект, нацеленный на углубленное изучение феномена экстремизма и наилучших практик борьбы с ним.
В ходе дискуссии была отмечена недостаточность усилий ОБСЕ по этому направлению, несмотря на то, что у Организации есть мандат и соответствующие обязательства. "В этой связи была обозначена насущная необходимость поддержания в ОБСЕ профессионального диалога по проблематике противодействия радикализации и экстремизма, а также укрепления международного сотрудничества и обмена информации в целях противодействия этим вызовам", - отметили в постпредстве РФ при ОБСЕ.
Так представитель РФ при Организации Александр Лукашевич
напомнил, что именно Россия была инициатором коллективного взаимодействия в области борьбы с транснациональными вызововами и угрозами. Дипломат также выразил недоумение отсутствием активности со стороны стран, ответственных за развитие профильных направлений в рамках ОБСЕ. "В нашем зале нет никого от финского председательства (Организации), от других государств-участников, кто обязан был бы развивать эту область", - отметил дипломат.
О необходимости продолжения диалога между странами заявил и зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич
. "Если государства прекратят обмен оперативной информацией и совместную работу по совершенствованию законодательства, то в одиночку с вызовами справиться будет трудно", - отметил он.
Выступающий также указал на то, что с учетом последних геополитических событий работа Организации подчинена украинской повестке. Вместе с тем, по его словам, необходим долгосрочный подход к обеспечению безопасности. "Войны начинаются и заканчиваются, а конституциональные вызовы и угрозы, к сожалению, остаются", - заключил Буякевич.
В ходе мероприятия в качестве докладчиков выступили российские специалисты МИД, МВД, ФАДН
, Генпрокуратуры
РФ, а также представители Управления ООН по контртерроризму, Антитеррористического центра СНГ
, ОДКБ
, РАТС ШОС
и МВД Киргизии
. В мероприятии приняли участие и представители государств-участников ОБСЕ, полевых миссий Организации в Центральной Азии, а также различных профильных международных и региональных структур.
Как отметили в постпредстве РФ при ОБСЕ, обмен мнениями продемонстрировал, что экстремизм является глобальным феноменом, затрагивающим практически все государства и подрывающим их безопасность и стабильность. Это вызвано, прежде всего, повсеместным ростом радикализации общества на фоне масштабного распространения деструктивных идеологий - от псевдорелигиозного до ультраправого толка, включая агрессивный национализм и неонацизм.