https://ria.ru/20250627/ritorika-2025909008.html

Путин: риторика о нанесении России "стратегического поражения" продолжается

Путин: риторика о нанесении России "стратегического поражения" продолжается - РИА Новости, 27.06.2025

Путин: риторика о нанесении России "стратегического поражения" продолжается

Риторика о нанесении Российской Федерации "стратегического поражения" продолжается, при этом Запад говорит о мнимой угрозе нападения со стороны РФ, заявил... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T18:01:00+03:00

2025-06-27T18:01:00+03:00

2025-06-27T18:01:00+03:00

россия

владимир путин

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Риторика о нанесении Российской Федерации "стратегического поражения" продолжается, при этом Запад говорит о мнимой угрозе нападения со стороны РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается Вооруженных сил, нам все время говорят о том, что у нас какие-то проблемы, скоро добьются стратегического поражения - Россия, ведь до сих пор не прекращается эта риторика. И в то же время вещают о том, что мы собираемся нападать на страны НАТО. Логика-то где? Если у нас все разваливается, что же мы собираемся нападать на НАТО? Ну чушь несут и сами в это точно не верят, а свое население стараются в этом убедить для того, чтобы выдавить из людей побольше денег, чтобы они согласились нести тяжелое бремя этих расходов в социальной сфере", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20250627/putin-2025855488.html

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россия, владимир путин, в мире, нато