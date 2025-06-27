https://ria.ru/20250627/ritorika-2025909008.html
Путин: риторика о нанесении России "стратегического поражения" продолжается
Путин: риторика о нанесении России "стратегического поражения" продолжается - РИА Новости, 27.06.2025
Путин: риторика о нанесении России "стратегического поражения" продолжается
Риторика о нанесении Российской Федерации "стратегического поражения" продолжается, при этом Запад говорит о мнимой угрозе нападения со стороны РФ, заявил... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:01:00+03:00
2025-06-27T18:01:00+03:00
2025-06-27T18:01:00+03:00
россия
владимир путин
в мире
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025904845_0:0:2919:1642_1920x0_80_0_0_d5993fc42baa1cbe67324ceb26bb0710.jpg
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Риторика о нанесении Российской Федерации "стратегического поражения" продолжается, при этом Запад говорит о мнимой угрозе нападения со стороны РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается Вооруженных сил, нам все время говорят о том, что у нас какие-то проблемы, скоро добьются стратегического поражения - Россия, ведь до сих пор не прекращается эта риторика. И в то же время вещают о том, что мы собираемся нападать на страны НАТО. Логика-то где? Если у нас все разваливается, что же мы собираемся нападать на НАТО? Ну чушь несут и сами в это точно не верят, а свое население стараются в этом убедить для того, чтобы выдавить из людей побольше денег, чтобы они согласились нести тяжелое бремя этих расходов в социальной сфере", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20250627/putin-2025855488.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025904845_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_58613c4afead3193f07d75e9e965e5d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире, нато
Россия, Владимир Путин, В мире, НАТО
Путин: риторика о нанесении России "стратегического поражения" продолжается
Путин: Запад продолжает риторику о нанесении РФ стратегического поражения