https://ria.ru/20250627/rets-2025935790.html

РЭЦ рассказал о новых механизмах проведения платежей в ВЭД

РЭЦ рассказал о новых механизмах проведения платежей в ВЭД - РИА Новости, 27.06.2025

РЭЦ рассказал о новых механизмах проведения платежей в ВЭД

На сегодняшний день вопрос проведения платежей во внешнеэкономической деятельности уже не стоит так остро за счет новых механизмов и цифровых решений,... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T20:10:00+03:00

2025-06-27T20:10:00+03:00

2025-06-27T20:10:00+03:00

экономика

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. На сегодняшний день вопрос проведения платежей во внешнеэкономической деятельности уже не стоит так остро за счет новых механизмов и цифровых решений, рассказала управляющий директор по перспективным финансовым технологиям Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Ангелина Акименко на Чебоксарском экономическом форуме."В рамках мероприятия Ангелина Акименко выступила на круглом столе комитета Государственной думы по финансовому рынку "Новые способы финансовых расчетов. Законодательное регулирование и практика", посвященном вопросам применения цифрового рубля, цифровых финансовых активов (ЦФА) и новых способов трансграничных расчетов в различных сферах", - сообщает центр.Особое внимание уделялось реализации расчетов цифровыми рублями и внедрению универсального платежного кода, который упростит безналичные платежи."Рынок насыщен банками, агентами и торговыми домами, предлагающими конкурентные ставки и современные цифровые решения. Однако охват этих решений по регионам мира остается неравномерным: например, в Китае расчеты стали доступнее и дешевле, тогда как в ряде стран Африки и Юго-Восточной Азии платежи остаются дорогими и сложными из-за слаборазвитой банковской системы и валютных ограничений. В этих регионах растет популярность цифровых валют и активов, что связано с эффектом "технологического прыжка", - уточнила Акименко.Она подчеркнула, что Россия активно поддерживает законодательные инициативы, направленные на легальное и прозрачное использование цифровых инструментов в расчетах по ВЭД, а РЭЦ оказывает всестороннюю поддержку компаниям в освоении этих механизмов - использование ЦФА (цифровых финансовых активов), ИЦП (иностранных цифровых прав), использование криптовалют и токенизация товаров для ВЭД. Это способствует созданию более независимой и санкционно устойчивой системы международных расчетов.Особое внимание в выступлении было уделено проблемам сегмента платежей: разрозненность решений, непрозрачность ценообразования и финансовые риски для участников ВЭД. В ответ на эти вызовы при содействии РЭЦ создаются продукты, направленные на систематизацию и повышение безопасности расчетов. Среди них - платежная платформа-маркетплейс альтернативных способов расчетов, которая позволяет участникам ВЭД выбирать лучшие условия, взаимодействовать в защищенном контуре и проводить безопасные трансграничные операции.Акименко отметила, что ключевая задача - сохранить и развивать резервные альтернативные механизмы расчетов, укрепляющие финансовую суверенность России, а также совершенствовать правовую базу для их поддержки для восстановления у участников ВЭД доверия ко всей расчетной цепочке, как это было до санкционного давления.В обсуждении также приняли участие ключевые фигуры финансового и политического сектора: председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, глава Чувашии Олег Николаев, замминистра финансов РФ Иван Чебесков, директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, замруководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе, председатель ПАО "Банк ПСБ" Петр Фрадков, гендиректор ассоциации "ФинТех" Максим Григорьев.Совместное обсуждение позволило выработать комплексный взгляд на внедрение цифровых валют и технологий в экономику страны.

https://ria.ru/20250621/rets-2024508772.html

https://ria.ru/20250621/rets-2024503934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, российский экспортный центр (рэц)