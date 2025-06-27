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WSJ: Израиль принял решение об атаках на Иран за четыре дня до их начала - РИА Новости, 27.06.2025
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11:37 27.06.2025 (обновлено: 12:13 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/reshenie-2025765547.html
WSJ: Израиль принял решение об атаках на Иран за четыре дня до их начала
WSJ: Израиль принял решение об атаках на Иран за четыре дня до их начала - РИА Новости, 27.06.2025
WSJ: Израиль принял решение об атаках на Иран за четыре дня до их начала
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и его военные советники приняли окончательное решение о нанесении ударов по Ирану 9 июня - за четыре дня до их начала, пишет... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:37:00+03:00
2025-06-27T12:13:00+03:00
в мире
израиль
иран
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и его военные советники приняли окончательное решение о нанесении ударов по Ирану 9 июня - за четыре дня до их начала, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в израильских силах безопасности. Отмечается, что операция по убийству иранских ученых-ядерщиков считалась в Израиле маловыполнимой и невероятной, поэтому получила название "Операция Нарния". В ноябре 2024 года военные собрали 120 сотрудников разведки и ВВС Израиля для решения деталей и обозначений целей возможных атак. В результате конференции был собран список из 250 целей, включая ученых, военных, ядерные объекты и пусковые установки. Как подчеркивает газета, Израилю потребовались месяцы на то, чтобы провезти беспилотники в Иран. Запускаемые же из Израиля дроны были впервые протестированы на полеты на такую дальнюю дистанцию в ночь перед началом атак. "Нетаньяху и его военные советники приняли окончательное решение 9 июня атаковать через четыре дня", - говорится в материале. После решения офис Нетаньяху объявил, что премьер не будет работать на выходных, после чего планируется свадьба его сына. Отмечается, что никто из близких израильского лидера не знал, что он собирался отложить свадьбу сына, его поведение казалось им нормальным. Кроме того, по информации издания, израильские чиновники сливали СМИ информацию о разладе между Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом, а также о намерении Израиля подождать результатов переговоров Вашингтона и Тегерана. Однако в это время израильские силы уже завершали подготовку к ударам. Некоторые планы Израиля готовились уже на протяжении нескольких лет, добавляет газета. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250616/iran-2023031935.html
https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
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в мире, израиль, иран, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
WSJ: Израиль принял решение об атаках на Иран за четыре дня до их начала

WSJ: Нетаньяху использовал свадьбу сына как прикрытие для ударов по Ирану

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и его военные советники приняли окончательное решение о нанесении ударов по Ирану 9 июня - за четыре дня до их начала, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в израильских силах безопасности.
Отмечается, что операция по убийству иранских ученых-ядерщиков считалась в Израиле маловыполнимой и невероятной, поэтому получила название "Операция Нарния". В ноябре 2024 года военные собрали 120 сотрудников разведки и ВВС Израиля для решения деталей и обозначений целей возможных атак. В результате конференции был собран список из 250 целей, включая ученых, военных, ядерные объекты и пусковые установки. Как подчеркивает газета, Израилю потребовались месяцы на то, чтобы провезти беспилотники в Иран. Запускаемые же из Израиля дроны были впервые протестированы на полеты на такую дальнюю дистанцию в ночь перед началом атак.
Мастерская Моссада по сборке дронов-камикадзе в иранском городе Рей - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В Иране обнаружили мастерскую "Моссада" по сборке дронов-камикадзе
16 июня, 03:06
"Нетаньяху и его военные советники приняли окончательное решение 9 июня атаковать через четыре дня", - говорится в материале.
После решения офис Нетаньяху объявил, что премьер не будет работать на выходных, после чего планируется свадьба его сына. Отмечается, что никто из близких израильского лидера не знал, что он собирался отложить свадьбу сына, его поведение казалось им нормальным.
Кроме того, по информации издания, израильские чиновники сливали СМИ информацию о разладе между Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом, а также о намерении Израиля подождать результатов переговоров Вашингтона и Тегерана. Однако в это время израильские силы уже завершали подготовку к ударам.
Некоторые планы Израиля готовились уже на протяжении нескольких лет, добавляет газета.
Обмен ударами между Израилем и Ираном
© AP Photo / Baz Ratner

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12
© AP Photo / Morteza Zangene

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

Мужчина несет раненую девушку после взрыва в центре Тегерана

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12
© AP Photo / Leo Correa

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

Эвакуация людей во время ракетной атаки на Тель-Авив

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

В Хайфе загорелась электростанция.

Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

Поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12
© Getty Images / Contributor

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

Последствия ракетной атаки Израиля на Тегеран

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12
© Getty Images / Anadolu

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

Последствия ракетных обстрелов между Израилем и Ираном в газете в Тегеране

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

Израильтяне прячутся в подвале во время воздушной тревоги в Иерусалиме

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12
© Getty Images

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

Последствия удара по нефтебазе Шахран в Тегеране, Иран

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Отражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Конфликт Израиля и Ирана 2025: что происходит, причины и последствия
18 июня, 14:11
 
В миреИзраильИранСШАБиньямин НетаньяхуДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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