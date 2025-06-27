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WSJ: Израиль принял решение об атаках на Иран за четыре дня до их начала

WSJ: Израиль принял решение об атаках на Иран за четыре дня до их начала - РИА Новости, 27.06.2025

WSJ: Израиль принял решение об атаках на Иран за четыре дня до их начала

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и его военные советники приняли окончательное решение о нанесении ударов по Ирану 9 июня - за четыре дня до их начала, пишет... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:37:00+03:00

2025-06-27T11:37:00+03:00

2025-06-27T12:13:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и его военные советники приняли окончательное решение о нанесении ударов по Ирану 9 июня - за четыре дня до их начала, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в израильских силах безопасности. Отмечается, что операция по убийству иранских ученых-ядерщиков считалась в Израиле маловыполнимой и невероятной, поэтому получила название "Операция Нарния". В ноябре 2024 года военные собрали 120 сотрудников разведки и ВВС Израиля для решения деталей и обозначений целей возможных атак. В результате конференции был собран список из 250 целей, включая ученых, военных, ядерные объекты и пусковые установки. Как подчеркивает газета, Израилю потребовались месяцы на то, чтобы провезти беспилотники в Иран. Запускаемые же из Израиля дроны были впервые протестированы на полеты на такую дальнюю дистанцию в ночь перед началом атак. "Нетаньяху и его военные советники приняли окончательное решение 9 июня атаковать через четыре дня", - говорится в материале. После решения офис Нетаньяху объявил, что премьер не будет работать на выходных, после чего планируется свадьба его сына. Отмечается, что никто из близких израильского лидера не знал, что он собирался отложить свадьбу сына, его поведение казалось им нормальным. Кроме того, по информации издания, израильские чиновники сливали СМИ информацию о разладе между Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом, а также о намерении Израиля подождать результатов переговоров Вашингтона и Тегерана. Однако в это время израильские силы уже завершали подготовку к ударам. Некоторые планы Израиля готовились уже на протяжении нескольких лет, добавляет газета. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250616/iran-2023031935.html

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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в мире, израиль, иран, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте