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Рэп-исполнителя Наума Блика* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 27.06.2025
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17:37 27.06.2025 (обновлено: 19:49 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/reestr-2025899830.html
Рэп-исполнителя Наума Блика* внесли в реестр иноагентов
Рэп-исполнителя Наума Блика* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 27.06.2025
Рэп-исполнителя Наума Блика* внесли в реестр иноагентов
Минюст России внес в реестр иноагентов рэп-исполнителя Наума Блика* (Дмитрий Иордатий*), сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:37:00+03:00
2025-06-27T19:49:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Минюст России внес в реестр иноагентов рэп-исполнителя Наума Блика* (Дмитрий Иордатий*), сообщается на сайте ведомства."Двадцать седьмого июня в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.А. Егорченко*, И.М. Звягин*, Т.В. Иманова*, Д.Н. Иордатий*, А.А. Клыга*, а также Е.С. Трикоз*", - говорится в сообщении.По данным ведомства, Иордатий* принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень нежелательных в РФ иностранных и международных организаций. Кроме того, он распространял ложную информацию о решениях власти РФ и проводимой политике. Выступал против СВО, проживает за пределами России.Сергей Егорченко* участвовал также в распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ иностранных организаций. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Выступал против СВО на Украине. Проживает за пределами РФ."Иван Звягин* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Выступал против СВО на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в проекте организации, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Проживает за пределами РФ", - добавили в ведомстве.Звягин был общественником, а также советником бывшего мэра Курска Виктора Карамышева. В 2022 году на фоне проведения спецоперации он сообщил в социальных сетях, что уехал за границу.Сотрудница ликвидированного правозащитного центра "Мемориал"* (признан иноагентом) Тамилла Иманова* принимала участие в качестве респондента на информационной площадке иностранного СМИ, а также в создании материалов иноагентов. Также, по версии Минюста, она распространяла ложную информацию о решениях власти РФ и проводимой политике. Выступала против СВО на Украине. Обеспечивает деятельность организации, включенной в реестр иноагентов. Участвовала в мероприятиях, организованных иноагентами. Проживает за пределами РФ."Артем Клыга* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Выступал против СВО на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Обеспечивает деятельность организации, включенной в реестр иностранных агентов. Проживает за пределами РФ", - добавили в ведомстве.* внесены в реестр иноагентов
https://ria.ru/20250626/inoagenty-2025625440.html
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общество, россия, украина, мемориал
Общество, Россия, Украина, Мемориал
Рэп-исполнителя Наума Блика* внесли в реестр иноагентов

Минюст внес рэп-исполнителя Наума Блика* в реестр иноагентов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкНаум Блик*
Наум Блик* - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Наум Блик*. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Минюст России внес в реестр иноагентов рэп-исполнителя Наума Блика* (Дмитрий Иордатий*), сообщается на сайте ведомства.
"Двадцать седьмого июня в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.А. Егорченко*, И.М. Звягин*, Т.В. Иманова*, Д.Н. Иордатий*, А.А. Клыга*, а также Е.С. Трикоз*", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, Иордатий* принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень нежелательных в РФ иностранных и международных организаций. Кроме того, он распространял ложную информацию о решениях власти РФ и проводимой политике. Выступал против СВО, проживает за пределами России.
Сергей Егорченко* участвовал также в распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ иностранных организаций. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Выступал против СВО на Украине. Проживает за пределами РФ.
"Иван Звягин* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Выступал против СВО на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в проекте организации, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Проживает за пределами РФ", - добавили в ведомстве.
Звягин был общественником, а также советником бывшего мэра Курска Виктора Карамышева. В 2022 году на фоне проведения спецоперации он сообщил в социальных сетях, что уехал за границу.
Сотрудница ликвидированного правозащитного центра "Мемориал"* (признан иноагентом) Тамилла Иманова* принимала участие в качестве респондента на информационной площадке иностранного СМИ, а также в создании материалов иноагентов. Также, по версии Минюста, она распространяла ложную информацию о решениях власти РФ и проводимой политике. Выступала против СВО на Украине. Обеспечивает деятельность организации, включенной в реестр иноагентов. Участвовала в мероприятиях, организованных иноагентами. Проживает за пределами РФ.
"Артем Клыга* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Выступал против СВО на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Обеспечивает деятельность организации, включенной в реестр иностранных агентов. Проживает за пределами РФ", - добавили в ведомстве.
* внесены в реестр иноагентов
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