https://ria.ru/20250627/raskhody-2025903559.html

Путин: желание Запада увеличить военные расходы говорит об агрессивности

Путин: желание Запада увеличить военные расходы говорит об агрессивности - РИА Новости, 27.06.2025

Путин: желание Запада увеличить военные расходы говорит об агрессивности

Намерение Запада увеличить оборонные расходы говорит о его агрессивности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:46:00+03:00

2025-06-27T17:46:00+03:00

2025-06-27T17:55:00+03:00

россия

владимир путин

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Намерение Запада увеличить оборонные расходы говорит о его агрессивности, заявил президент России Владимир Путин."На фоне этой риторики о якобы мнимой агрессивности России начинают говорить о необходимости вооружаться. Ну пускай вооружаются, давайте посмотрим на структуру этих расходов, на структуру этих вооружений... Мы считаем абсолютно необоснованной ссылку на агрессивность России. Не мы агрессивны, а Запад этот, так называемый коллективный, агрессивный", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Белоруссию.

https://ria.ru/20250624/nato-2025055622.html

россия

белоруссия

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2025

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россия, владимир путин, белоруссия, в мире