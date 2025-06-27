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Путин: желание Запада увеличить военные расходы говорит об агрессивности - РИА Новости, 27.06.2025
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17:46 27.06.2025 (обновлено: 17:55 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/raskhody-2025903559.html
Путин: желание Запада увеличить военные расходы говорит об агрессивности
Путин: желание Запада увеличить военные расходы говорит об агрессивности - РИА Новости, 27.06.2025
Путин: желание Запада увеличить военные расходы говорит об агрессивности
Намерение Запада увеличить оборонные расходы говорит о его агрессивности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:46:00+03:00
2025-06-27T17:55:00+03:00
россия
владимир путин
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Намерение Запада увеличить оборонные расходы говорит о его агрессивности, заявил президент России Владимир Путин."На фоне этой риторики о якобы мнимой агрессивности России начинают говорить о необходимости вооружаться. Ну пускай вооружаются, давайте посмотрим на структуру этих расходов, на структуру этих вооружений... Мы считаем абсолютно необоснованной ссылку на агрессивность России. Не мы агрессивны, а Запад этот, так называемый коллективный, агрессивный", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Белоруссию.
https://ria.ru/20250624/nato-2025055622.html
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россия, владимир путин, белоруссия, в мире
Россия, Владимир Путин, Белоруссия, В мире
Путин: желание Запада увеличить военные расходы говорит об агрессивности

Путин: желание Запада увеличить оборонные расходы тоже говорит об агрессивности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Намерение Запада увеличить оборонные расходы говорит о его агрессивности, заявил президент России Владимир Путин.
"На фоне этой риторики о якобы мнимой агрессивности России начинают говорить о необходимости вооружаться. Ну пускай вооружаются, давайте посмотрим на структуру этих расходов, на структуру этих вооружений... Мы считаем абсолютно необоснованной ссылку на агрессивность России. Не мы агрессивны, а Запад этот, так называемый коллективный, агрессивный", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Белоруссию.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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РоссияВладимир ПутинБелоруссияВ мире
 
 
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