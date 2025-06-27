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В Раде заявили, что социологические опросы на Украине "рисуются" - РИА Новости, 27.06.2025
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01:36 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/rada-2025694244.html
В Раде заявили, что социологические опросы на Украине "рисуются"
В Раде заявили, что социологические опросы на Украине "рисуются" - РИА Новости, 27.06.2025
В Раде заявили, что социологические опросы на Украине "рисуются"
Социологические опросы на Украине "рисуются", публикуемые данные просто подгоняются под нужные власти цифры, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T01:36:00+03:00
2025-06-27T01:36:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Социологические опросы на Украине "рисуются", публикуемые данные просто подгоняются под нужные власти цифры, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По словам парламентария, люди запуганы и боятся отвечать на острые вопросы из-за возможных репрессий. "Что же касается социологии, ее в Украине не проводят - это все миф... социология в Украине рисуется и показываются необходимые цифры для общественности", - сказал Дмитрук в интервью YouTube-каналу украинского журналиста Александра Шелеста* (признан иноагентом в РФ). По словам депутата, люди на улицах городов боятся открыто отвечать на вопросы, связанные с оценкой действий властей, войне и территориальной целостности, либо отвечают примерно, ориентируясь на то, как бы это было в плоскости режима общей идеологии, чтобы на всякий случай "не попасть под удар" сотрудников СБУ или военкоматов, которые за неправильный ответ могут прийти в дом и "забрать мужа, брата или сына". Дмитрук утверждает, что даже попытки провести реальную социологию сейчас на Украине невозможны из-за социально-психологического состояния граждан.* Признан иноагентом
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в мире, украина, россия, артем дмитрук, верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
В Раде заявили, что социологические опросы на Украине "рисуются"

Депутат Рады Дмитрук: социологические опросы на Украине "рисуются"

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Социологические опросы на Украине "рисуются", публикуемые данные просто подгоняются под нужные власти цифры, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
По словам парламентария, люди запуганы и боятся отвечать на острые вопросы из-за возможных репрессий.
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"Что же касается социологии, ее в Украине не проводят - это все миф... социология в Украине рисуется и показываются необходимые цифры для общественности", - сказал Дмитрук в интервью YouTube-каналу украинского журналиста Александра Шелеста* (признан иноагентом в РФ).
По словам депутата, люди на улицах городов боятся открыто отвечать на вопросы, связанные с оценкой действий властей, войне и территориальной целостности, либо отвечают примерно, ориентируясь на то, как бы это было в плоскости режима общей идеологии, чтобы на всякий случай "не попасть под удар" сотрудников СБУ или военкоматов, которые за неправильный ответ могут прийти в дом и "забрать мужа, брата или сына".
Дмитрук утверждает, что даже попытки провести реальную социологию сейчас на Украине невозможны из-за социально-психологического состояния граждан.
* Признан иноагентом
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