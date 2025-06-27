https://ria.ru/20250627/rada-2025694244.html

В Раде заявили, что социологические опросы на Украине "рисуются"

В Раде заявили, что социологические опросы на Украине "рисуются" - РИА Новости, 27.06.2025

В Раде заявили, что социологические опросы на Украине "рисуются"

Социологические опросы на Украине "рисуются", публикуемые данные просто подгоняются под нужные власти цифры, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T01:36:00+03:00

2025-06-27T01:36:00+03:00

2025-06-27T01:36:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Социологические опросы на Украине "рисуются", публикуемые данные просто подгоняются под нужные власти цифры, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По словам парламентария, люди запуганы и боятся отвечать на острые вопросы из-за возможных репрессий. "Что же касается социологии, ее в Украине не проводят - это все миф... социология в Украине рисуется и показываются необходимые цифры для общественности", - сказал Дмитрук в интервью YouTube-каналу украинского журналиста Александра Шелеста* (признан иноагентом в РФ). По словам депутата, люди на улицах городов боятся открыто отвечать на вопросы, связанные с оценкой действий властей, войне и территориальной целостности, либо отвечают примерно, ориентируясь на то, как бы это было в плоскости режима общей идеологии, чтобы на всякий случай "не попасть под удар" сотрудников СБУ или военкоматов, которые за неправильный ответ могут прийти в дом и "забрать мужа, брата или сына". Дмитрук утверждает, что даже попытки провести реальную социологию сейчас на Украине невозможны из-за социально-психологического состояния граждан.* Признан иноагентом

https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025434553.html

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