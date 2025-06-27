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Российская ПВО сбила 32 авиабомбы JDAM и два снаряда HIMARS за неделю - РИА Новости, 27.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:35 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/pvo-2025790498.html
Российская ПВО сбила 32 авиабомбы JDAM и два снаряда HIMARS за неделю
Российская ПВО сбила 32 авиабомбы JDAM и два снаряда HIMARS за неделю - РИА Новости, 27.06.2025
Российская ПВО сбила 32 авиабомбы JDAM и два снаряда HIMARS за неделю
Российская ПВО уничтожила за неделю 32 управляемые авиабомбы JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 1221 беспилотник, сообщило в пятницу... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:35:00+03:00
2025-06-27T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила за неделю 32 управляемые авиабомбы JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 1221 беспилотник, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 32 управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 1221 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 65806 беспилотных летательных аппаратов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24059 танков и других боевых бронированных машин, 1572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26656 орудий полевой артиллерии и минометов, 37365 единиц специальной военной автомобильной техники.
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сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российская ПВО сбила 32 авиабомбы JDAM и два снаряда HIMARS за неделю

МО РФ: ПВО за неделю сбила 32 бомбы JDAM, 2 снаряда HIMARS и 1221 дрон ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила за неделю 32 управляемые авиабомбы JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 1221 беспилотник, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 32 управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 1221 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 65806 беспилотных летательных аппаратов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24059 танков и других боевых бронированных машин, 1572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26656 орудий полевой артиллерии и минометов, 37365 единиц специальной военной автомобильной техники.
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