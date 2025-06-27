https://ria.ru/20250627/pvo-2025790498.html
Российская ПВО сбила 32 авиабомбы JDAM и два снаряда HIMARS за неделю
Российская ПВО сбила 32 авиабомбы JDAM и два снаряда HIMARS за неделю - РИА Новости, 27.06.2025
Российская ПВО сбила 32 авиабомбы JDAM и два снаряда HIMARS за неделю
Российская ПВО уничтожила за неделю 32 управляемые авиабомбы JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 1221 беспилотник, сообщило в пятницу... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:35:00+03:00
2025-06-27T12:35:00+03:00
2025-06-27T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255521_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3cc3def1cfb6c895d9dc6f74dc3a0365.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила за неделю 32 управляемые авиабомбы JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 1221 беспилотник, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 32 управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 1221 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 65806 беспилотных летательных аппаратов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24059 танков и других боевых бронированных машин, 1572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26656 орудий полевой артиллерии и минометов, 37365 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255521_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_17fca6b19fda59dc1de24097cfb7f9f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российская ПВО сбила 32 авиабомбы JDAM и два снаряда HIMARS за неделю
МО РФ: ПВО за неделю сбила 32 бомбы JDAM, 2 снаряда HIMARS и 1221 дрон ВСУ