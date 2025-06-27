https://ria.ru/20250627/pvo-2025790498.html

Российская ПВО сбила 32 авиабомбы JDAM и два снаряда HIMARS за неделю

Российская ПВО сбила 32 авиабомбы JDAM и два снаряда HIMARS за неделю - РИА Новости, 27.06.2025

Российская ПВО сбила 32 авиабомбы JDAM и два снаряда HIMARS за неделю

Российская ПВО уничтожила за неделю 32 управляемые авиабомбы JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 1221 беспилотник, сообщило в пятницу... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:35:00+03:00

2025-06-27T12:35:00+03:00

2025-06-27T12:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила за неделю 32 управляемые авиабомбы JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 1221 беспилотник, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 32 управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 1221 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 65806 беспилотных летательных аппаратов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24059 танков и других боевых бронированных машин, 1572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26656 орудий полевой артиллерии и минометов, 37365 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность