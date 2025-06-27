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ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА в Брянской и Курской областях
ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА в Брянской и Курской областях - РИА Новости, 27.06.2025
ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА в Брянской и Курской областях
Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотнкиов над Брянской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:38:00+03:00
2025-06-27T10:38:00+03:00
2025-06-27T10:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотнкиов над Брянской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать седьмого июня с 08.00 мск до 09.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять - над территорией Брянской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА в Брянской и Курской областях
МО РФ: ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА в Брянской и Курской областях