https://ria.ru/20250627/pvo--2025746639.html

ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА в Брянской и Курской областях

ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА в Брянской и Курской областях - РИА Новости, 27.06.2025

ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА в Брянской и Курской областях

Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотнкиов над Брянской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T10:38:00+03:00

2025-06-27T10:38:00+03:00

2025-06-27T10:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотнкиов над Брянской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать седьмого июня с 08.00 мск до 09.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять - над территорией Брянской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

брянская область

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курская область, россия, брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)