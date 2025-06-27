https://ria.ru/20250627/putin-2025924604.html
Путин завершил визит в Белоруссию
Путин завершил визит в Белоруссию - РИА Новости, 27.06.2025
Путин завершил визит в Белоруссию
Президент России Владимир Путин завершил свой визит в Белоруссию, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T19:00:00+03:00
2025-06-27T19:00:00+03:00
2025-06-27T19:59:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин завершил свой визит в Белоруссию, сообщила пресс-служба Кремля."Визит президента России в Белоруссию завершен", - говорится в Telegram-канале Кремля.Также пресс-служба опубликовала кадры, на которых российский лидер поднимается по трапу самолета перед полетом.Путин находился в Минске в рамках двухдневного визита. Глава государства в четверг выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Во второй день визита, в пятницу, Путин вместе с другими лидерами стран ЕАЭС принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), провел встречи с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Халидом бен Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, а также с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, ответил на вопросы журналистов.
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Завершение визита Путина в Белоруссию
Завершение визита Путина в Белоруссию.
2025-06-27T19:00
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белоруссия, владимир путин, в мире, евразийский экономический союз, россия, минск
Белоруссия, Владимир Путин, В мире, Евразийский экономический союз, Россия, Минск
Путин завершил визит в Белоруссию
Кремль заявил, что визит Путина в Белоруссию завершен