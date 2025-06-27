https://ria.ru/20250627/putin-2025924604.html

Путин завершил визит в Белоруссию

Путин завершил визит в Белоруссию - РИА Новости, 27.06.2025

Путин завершил визит в Белоруссию

Президент России Владимир Путин завершил свой визит в Белоруссию, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T19:00:00+03:00

2025-06-27T19:00:00+03:00

2025-06-27T19:59:00+03:00

белоруссия

владимир путин

в мире

евразийский экономический союз

россия

минск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025934496_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4f03177c139954b947f264500a8fa9e6.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин завершил свой визит в Белоруссию, сообщила пресс-служба Кремля."Визит президента России в Белоруссию завершен", - говорится в Telegram-канале Кремля.Также пресс-служба опубликовала кадры, на которых российский лидер поднимается по трапу самолета перед полетом.Путин находился в Минске в рамках двухдневного визита. Глава государства в четверг выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Во второй день визита, в пятницу, Путин вместе с другими лидерами стран ЕАЭС принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), провел встречи с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Халидом бен Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, а также с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, ответил на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20250627/putin-2025893527.html

белоруссия

россия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Завершение визита Путина в Белоруссию Завершение визита Путина в Белоруссию. 2025-06-27T19:00 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, владимир путин, в мире, евразийский экономический союз, россия, минск