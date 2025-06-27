https://ria.ru/20250627/putin-2025923813.html

Путин напомнил Западу пословицу о "соринке в чужом глазу"

Путин напомнил Западу пословицу о "соринке в чужом глазу" - РИА Новости, 27.06.2025

Путин напомнил Западу пословицу о "соринке в чужом глазу"

Президент РФ Владимир Путин напомнил коллективному Западу, который говорит о мнимой агрессивности России, пословицу о тех, кто видит соринку в чужом глазу, но... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T18:57:00+03:00

2025-06-27T18:57:00+03:00

2025-06-27T18:57:00+03:00

россия

минск

владимир путин

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил коллективному Западу, который говорит о мнимой агрессивности России, пословицу о тех, кто видит соринку в чужом глазу, но не замечает бревна в своем собственном. "Говорят о нашей агрессивности. На себя посмотрите. У нас есть хорошая поговорка: соринку замечают в чужом глазу, а в своем бревна видеть не хотят", - сказал Путин журналистам. Российский лидер находится в Минске в рамках двухдневной поездки. В пятницу Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

https://ria.ru/20250627/putin-2025855488.html

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россия, минск, владимир путин, в мире