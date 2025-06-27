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Путин напомнил Западу пословицу о "соринке в чужом глазу"
Путин напомнил Западу пословицу о "соринке в чужом глазу" - РИА Новости, 27.06.2025
Путин напомнил Западу пословицу о "соринке в чужом глазу"
Президент РФ Владимир Путин напомнил коллективному Западу, который говорит о мнимой агрессивности России, пословицу о тех, кто видит соринку в чужом глазу, но... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:57:00+03:00
2025-06-27T18:57:00+03:00
2025-06-27T18:57:00+03:00
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил коллективному Западу, который говорит о мнимой агрессивности России, пословицу о тех, кто видит соринку в чужом глазу, но не замечает бревна в своем собственном. "Говорят о нашей агрессивности. На себя посмотрите. У нас есть хорошая поговорка: соринку замечают в чужом глазу, а в своем бревна видеть не хотят", - сказал Путин журналистам. Российский лидер находится в Минске в рамках двухдневной поездки. В пятницу Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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россия, минск, владимир путин, в мире
Россия, Минск, Владимир Путин, В мире
Путин напомнил Западу пословицу о "соринке в чужом глазу"
Путин ответил пословицей на высказывания Запада об агрессивности России