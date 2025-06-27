https://ria.ru/20250627/putin-2025920469.html
Путин отметил важность гуманитарной составляющей переговоров с Украиной
Путин отметил важность гуманитарной составляющей переговоров с Украиной - РИА Новости, 27.06.2025
Путин отметил важность гуманитарной составляющей переговоров с Украиной
Гуманитарная составляющая переговоров с Украиной в виде обмена пленными создает условия для субстантивного обсуждения сути проблемы, заявил президент России... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:45:00+03:00
2025-06-27T18:45:00+03:00
2025-06-27T18:45:00+03:00
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владимир путин
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Гуманитарная составляющая переговоров с Украиной в виде обмена пленными создает условия для субстантивного обсуждения сути проблемы, заявил президент России Владимир Путин. "Гуманитарная составляющая имеет значение, потому что это создает условие для, как дипломаты говорят, субстантивного обсуждения сути проблемы", - сказал Путин журналистам, говоря об обмене пленными в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах между делегациями РФ и Украины.
https://ria.ru/20250627/peregovory-2025900975.html
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украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин отметил важность гуманитарной составляющей переговоров с Украиной
Путин: гуманитарная составляющая переговоров создает условия для обсуждения