https://ria.ru/20250627/putin-2025919920.html

Лидеры ЕАЭС обсудили снятие барьеров в сфере услуг, заявил Путин

Лидеры ЕАЭС обсудили снятие барьеров в сфере услуг, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025

Лидеры ЕАЭС обсудили снятие барьеров в сфере услуг, заявил Путин

Лидеры Евразийского экономического союза в Минске обсудили вопросы, связанные со снятием барьеров в сфере услуг, в том числе возможности применения электронной... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T18:43:00+03:00

2025-06-27T18:43:00+03:00

2025-06-27T18:43:00+03:00

минск

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

в мире

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Лидеры Евразийского экономического союза в Минске обсудили вопросы, связанные со снятием барьеров в сфере услуг, в том числе возможности применения электронной подписи, сообщил президент России Владимир Путин. "Конечно, мы не можем быть не удовлетворены этой работой, но всегда есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания. Мы в узком кругу обсуждали вопросы, связанные со снятием барьеров в сфере услуг", - рассказал Путин журналистам по итогам саммита ЕАЭС в Минске. Президент России отметил, что в этой части есть вопросы, требующие дополнительного исследования. "Есть вещи, связанные с электронной подписью, это очень важное направление. Это не формальная вещь, которая, в случае введения на межнациональном уровне, тоже создаст хорошие условия для расширения сотрудничества", - добавил он. Путин рассказал и о некоторых деталях состоявшейся дискуссии по этой теме. "Здесь тоже есть вопросы, которые мы сегодня в общем и целом обсуждали, связанные с тем, чтобы достоверность подтверждалась, связанные с тем, как мы будем регулировать санкции в случае каких-то нарушений и так далее, с тем чтобы участники экономической деятельности не перетекали из одной юрисдикции в другую, а действовали в рамках единого экономического пространства", - пояснил он.

https://ria.ru/20250627/putin-2025893527.html

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минск, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире