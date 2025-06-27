https://ria.ru/20250627/putin-2025905502.html

Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Трампом

Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Трампом - РИА Новости, 27.06.2025

Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Трампом

Президент России Владимир Путин, говоря о возможности встречи с лидером США Дональдом Трампом, заявил, что всегда открыт к контактам и встречам. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:50:00+03:00

2025-06-27T17:50:00+03:00

2025-06-27T18:01:00+03:00

владимир путин

россия

сша

минск

дональд трамп

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025904845_0:0:2919:1642_1920x0_80_0_0_d5993fc42baa1cbe67324ceb26bb0710.jpg

МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности встречи с лидером США Дональдом Трампом, заявил, что всегда открыт к контактам и встречам."Я всегда открыт к контактам, ко встречам. Знаю, что и господин Трамп говорил о возможности встреч. Я так же, как и он, считаю, что такие встречи надо готовить. По результатам мы должны выходить на новые рубежи сотрудничества", - сказал Путин журналистам.Президент РФ 26-27 работает в Минске, он принял участие в саммите ЕАЭС.

https://ria.ru/20250627/putin-2025904616.html

россия

сша

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, сша, минск, дональд трамп, евразийский экономический союз