https://ria.ru/20250627/putin-2025905502.html
Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Трампом
Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Трампом - РИА Новости, 27.06.2025
Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Трампом
Президент России Владимир Путин, говоря о возможности встречи с лидером США Дональдом Трампом, заявил, что всегда открыт к контактам и встречам. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:50:00+03:00
2025-06-27T17:50:00+03:00
2025-06-27T18:01:00+03:00
владимир путин
россия
сша
минск
дональд трамп
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности встречи с лидером США Дональдом Трампом, заявил, что всегда открыт к контактам и встречам."Я всегда открыт к контактам, ко встречам. Знаю, что и господин Трамп говорил о возможности встреч. Я так же, как и он, считаю, что такие встречи надо готовить. По результатам мы должны выходить на новые рубежи сотрудничества", - сказал Путин журналистам.Президент РФ 26-27 работает в Минске, он принял участие в саммите ЕАЭС.
https://ria.ru/20250627/putin-2025904616.html
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владимир путин, россия, сша, минск, дональд трамп, евразийский экономический союз
Владимир Путин, Россия, США, Минск, Дональд Трамп, Евразийский экономический союз
Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Трампом
На вопрос о возможной встрече с Трампом Путин ответил, что открыт к контактам