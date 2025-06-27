https://ria.ru/20250627/putin-2025903642.html

Путин высказался о мнимой угрозе странам НАТО со стороны России

Путин высказался о мнимой угрозе странам НАТО со стороны России - РИА Новости, 27.06.2025

Путин высказался о мнимой угрозе странам НАТО со стороны России

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад, говоря о мнимой угрозе странам НАТО со стороны России, несет чушь и сам в это не верит. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:46:00+03:00

2025-06-27T17:46:00+03:00

2025-06-27T18:18:00+03:00

россия

нато

в мире

владимир путин

евразийский экономический союз

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад, говоря о мнимой угрозе странам НАТО со стороны России, несет чушь и сам в это не верит."Все время говорят о том, что у нас какие-то проблемы, скоро там добьются, значит, стратегического поражения России. До сих пор не прекращается эта риторика. И в то же время вещают о том, что мы собираемся нападать на страны НАТО. Логика-то где? Если у нас все разваливается, что же мы собираемся нападать на НАТО? Ну чушь несут, и сами в это точно не верят, а свое население стараются в этом убедить для того, чтобы выдавить из людей побольше денег, и чтобы они согласились нести тяжелое бремя этих расходов в социальной сфере", - сказал Путин журналистам.Президент РФ 26-27 работает в Минске, он принял участие в саммите ЕАЭС.

https://ria.ru/20250627/putin-2025893527.html

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россия, нато, в мире, владимир путин, евразийский экономический союз