https://ria.ru/20250627/putin-2025902583.html

Россия борется за здоровую макроэкономику, заявил Путин

Россия борется за здоровую макроэкономику, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025

Россия борется за здоровую макроэкономику, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия борется за здоровую макроэкономику. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:43:00+03:00

2025-06-27T17:43:00+03:00

2025-06-27T17:57:00+03:00

россия

сша

вьетнам

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия борется за здоровую макроэкономику."Я сейчас не хочу проводить политических аналогий, потому что причины конфликта совершенно разные, но только с точки финансово-экономической, скажем, во время войны в Корее, которую США вели, они тратили 14% бюджета на это ( на оборонные расходы - ред.), а во время войны во Вьетнаме - 10%. Решали, правда, эти проблемы в основном за счёт увеличения налогообложения на лиц с большими доходами. Причём в первом случае не обращали внимания на макроэкономику, во втором уже относились к этому более здраво. Но мы боремся за это. За здоровую макроэкономику", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20250627/putin-2025902817.html

россия

сша

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, вьетнам, владимир путин, экономика