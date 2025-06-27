https://ria.ru/20250627/putin-2025902583.html
Россия борется за здоровую макроэкономику, заявил Путин
Россия борется за здоровую макроэкономику, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025
Россия борется за здоровую макроэкономику, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия борется за здоровую макроэкономику. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:43:00+03:00
2025-06-27T17:43:00+03:00
2025-06-27T17:57:00+03:00
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вьетнам
владимир путин
экономика
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия борется за здоровую макроэкономику."Я сейчас не хочу проводить политических аналогий, потому что причины конфликта совершенно разные, но только с точки финансово-экономической, скажем, во время войны в Корее, которую США вели, они тратили 14% бюджета на это ( на оборонные расходы - ред.), а во время войны во Вьетнаме - 10%. Решали, правда, эти проблемы в основном за счёт увеличения налогообложения на лиц с большими доходами. Причём в первом случае не обращали внимания на макроэкономику, во втором уже относились к этому более здраво. Но мы боремся за это. За здоровую макроэкономику", - сказал Путин журналистам.
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россия, сша, вьетнам, владимир путин, экономика
Россия, США, Вьетнам, Владимир Путин, Экономика
Россия борется за здоровую макроэкономику, заявил Путин
Владимир Путин: Россия борется за здоровую макроэкономику