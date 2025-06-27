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Путин прокомментировал планы Запада по перевооружению - РИА Новости, 27.06.2025
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17:41 27.06.2025 (обновлено: 17:54 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/putin-2025901827.html
Путин прокомментировал планы Запада по перевооружению
Путин прокомментировал планы Запада по перевооружению - РИА Новости, 27.06.2025
Путин прокомментировал планы Запада по перевооружению
Запад под предлогом мнимой агрессивности России намерен перевооружаться, пусть перевооружается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:41:00+03:00
2025-06-27T17:54:00+03:00
россия
минск
владимир путин
евразийский экономический союз
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Запад под предлогом мнимой агрессивности России намерен перевооружаться, пусть перевооружается, заявил президент РФ Владимир Путин."Увеличение расходов на военные цели, милитаристский угар (Запада - ред.) - всё это основано на одном тезисе - на агрессивности России. Но всё ровно наоборот... На фоне этой риторики о мнимой агрессивности России начинают говорить о необходимости вооружаться. Пускай вооружаются", - сказал Путин журналистам.Президент РФ 26-27 работает в Минске, он принял участие в саммите ЕАЭС.
https://ria.ru/20250627/raskhody-2025903559.html
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россия, минск, владимир путин, евразийский экономический союз
Россия, Минск, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин прокомментировал планы Запада по перевооружению

Путин: Запад под предлогом мнимой агрессивности РФ намерен перевооружаться

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Запад под предлогом мнимой агрессивности России намерен перевооружаться, пусть перевооружается, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Увеличение расходов на военные цели, милитаристский угар (Запада - ред.) - всё это основано на одном тезисе - на агрессивности России. Но всё ровно наоборот... На фоне этой риторики о мнимой агрессивности России начинают говорить о необходимости вооружаться. Пускай вооружаются", - сказал Путин журналистам.
Президент РФ 26-27 работает в Минске, он принял участие в саммите ЕАЭС.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Путин: желание Запада увеличить военные расходы говорит об агрессивности
Вчера, 17:46
 
РоссияМинскВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
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