https://ria.ru/20250627/putin-2025901827.html

Путин прокомментировал планы Запада по перевооружению

Путин прокомментировал планы Запада по перевооружению - РИА Новости, 27.06.2025

Путин прокомментировал планы Запада по перевооружению

Запад под предлогом мнимой агрессивности России намерен перевооружаться, пусть перевооружается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:41:00+03:00

2025-06-27T17:41:00+03:00

2025-06-27T17:54:00+03:00

россия

минск

владимир путин

евразийский экономический союз

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Запад под предлогом мнимой агрессивности России намерен перевооружаться, пусть перевооружается, заявил президент РФ Владимир Путин."Увеличение расходов на военные цели, милитаристский угар (Запада - ред.) - всё это основано на одном тезисе - на агрессивности России. Но всё ровно наоборот... На фоне этой риторики о мнимой агрессивности России начинают говорить о необходимости вооружаться. Пускай вооружаются", - сказал Путин журналистам.Президент РФ 26-27 работает в Минске, он принял участие в саммите ЕАЭС.

https://ria.ru/20250627/raskhody-2025903559.html

россия

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2025

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россия, минск, владимир путин, евразийский экономический союз