https://ria.ru/20250627/putin-2025898319.html

Россия и Украина обсуждают возможную дату переговоров, заявил Путин

Россия и Украина обсуждают возможную дату переговоров, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025

Россия и Украина обсуждают возможную дату переговоров, заявил Путин

Главы делегаций РФ и Украины сейчас обсуждают возможную дату нового раунда переговоров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:32:00+03:00

2025-06-27T17:32:00+03:00

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россия

украина

владимир путин

минск

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Главы делегаций РФ и Украины сейчас обсуждают возможную дату нового раунда переговоров, заявил президент России Владимир Путин."Они (руководители переговорных групп с обеих сторон - ред.) сейчас между собой договариваются по времени очередной встречи", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Белоруссию, отвечая на вопрос РИА Новости.Российский лидер находится в Минске в рамках двухдневной поездки. В пятницу Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

https://ria.ru/20250627/tela-2025901072.html

россия

украина

минск

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Путин о третьем раунде переговоров с Украиной Полный ответ Путина на вопрос РИА Новости о третьем раунде переговоров с Украиной и о проектах меморандумов по урегулированию 2025-06-27T17:32 true PT3M31S

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россия, украина, владимир путин, минск