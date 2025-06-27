https://ria.ru/20250627/putin-2025898319.html
Россия и Украина обсуждают возможную дату переговоров, заявил Путин
Россия и Украина обсуждают возможную дату переговоров, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025
Россия и Украина обсуждают возможную дату переговоров, заявил Путин
Главы делегаций РФ и Украины сейчас обсуждают возможную дату нового раунда переговоров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:32:00+03:00
2025-06-27T17:32:00+03:00
2025-06-27T17:45:00+03:00
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Главы делегаций РФ и Украины сейчас обсуждают возможную дату нового раунда переговоров, заявил президент России Владимир Путин."Они (руководители переговорных групп с обеих сторон - ред.) сейчас между собой договариваются по времени очередной встречи", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Белоруссию, отвечая на вопрос РИА Новости.Российский лидер находится в Минске в рамках двухдневной поездки. В пятницу Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
https://ria.ru/20250627/tela-2025901072.html
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Путин о третьем раунде переговоров с Украиной
Полный ответ Путина на вопрос РИА Новости о третьем раунде переговоров с Украиной и о проектах меморандумов по урегулированию
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россия, украина, владимир путин, минск
Россия, Украина, Владимир Путин, Минск
Россия и Украина обсуждают возможную дату переговоров, заявил Путин
Путин: Россия и Украина обсуждают возможную дату нового раунда переговоров