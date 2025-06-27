https://ria.ru/20250627/putin-2025894147.html

Путин оценил рост уровня инвестиций в России

Путин оценил рост уровня инвестиций в России - РИА Новости, 27.06.2025

Путин оценил рост уровня инвестиций в России

Уровень инвестиций в России увеличивается, несмотря на известные сложности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:26:00+03:00

2025-06-27T17:26:00+03:00

2025-06-27T18:14:00+03:00

россия

белоруссия

минск

владимир путин

инвестиции

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Уровень инвестиций в России увеличивается, несмотря на известные сложности, заявил президент РФ Владимир Путин."И второй очень важный показатель – это уровень инвестиций. Они у нас увеличиваются и в России, несмотря на все наши известные сложности, но всё-таки этот процесс продолжается", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Белоруссию.Российский лидер находится в Минске в рамках двухдневной поездки. В пятницу Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

https://ria.ru/20250627/putin-2025893527.html

россия

белоруссия

минск

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2025

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россия, белоруссия, минск, владимир путин, инвестиции