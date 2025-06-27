https://ria.ru/20250627/putin-2025894147.html
Путин оценил рост уровня инвестиций в России
Путин оценил рост уровня инвестиций в России - РИА Новости, 27.06.2025
Путин оценил рост уровня инвестиций в России
Уровень инвестиций в России увеличивается, несмотря на известные сложности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:26:00+03:00
2025-06-27T17:26:00+03:00
2025-06-27T18:14:00+03:00
россия
белоруссия
минск
владимир путин
инвестиции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025879481_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_887d2145ece0491f608c7ca4d7d14793.jpg
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Уровень инвестиций в России увеличивается, несмотря на известные сложности, заявил президент РФ Владимир Путин."И второй очень важный показатель – это уровень инвестиций. Они у нас увеличиваются и в России, несмотря на все наши известные сложности, но всё-таки этот процесс продолжается", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Белоруссию.Российский лидер находится в Минске в рамках двухдневной поездки. В пятницу Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
https://ria.ru/20250627/putin-2025893527.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025879481_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_7edf11a7b7bda7d067e1d108cd4c2faa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, минск, владимир путин, инвестиции
Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин, Инвестиции
Путин оценил рост уровня инвестиций в России
Путин заявил, что уровень инвестиций в РФ увеличивается, несмотря на сложности