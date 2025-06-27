https://ria.ru/20250627/putin-2025893415.html

Путин высказался о развитии сотрудничества в ЕАЭС

Путин высказался о развитии сотрудничества в ЕАЭС - РИА Новости, 27.06.2025

Путин высказался о развитии сотрудничества в ЕАЭС

Развитие сотрудничества в ЕАЭС не может не радовать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:25:00+03:00

2025-06-27T17:25:00+03:00

2025-06-27T17:34:00+03:00

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россия

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Развитие сотрудничества в ЕАЭС не может не радовать, заявил президент России Владимир Путин."Подходит к завершению наша стратегия развития, которая была рассчитана до текущего года. Мы думаем о том, как выстраивать нашу работу совместную дальше (в ЕАЭС - ред.). Но в целом результаты работы не могут нас не удовлетворять. Они нас удовлетворяют всех", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Белоруссию.

https://ria.ru/20250627/putin-2025897366.html

россия

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евразийский экономический союз, в мире, владимир путин, россия, белоруссия