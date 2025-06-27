https://ria.ru/20250627/putin-2025888391.html
Путин провел встречу с президентом Узбекистана
Путин провел встречу с президентом Узбекистана - РИА Новости, 27.06.2025
Путин провел встречу с президентом Узбекистана
Президент РФ Владимир Путин провел в Минске встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:10:00+03:00
2025-06-27T17:10:00+03:00
2025-06-27T17:16:00+03:00
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел в Минске встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Состоялась двусторонняя встреча президента Путина с президентом Узбекистана Мирзиеевым", - сообщил Песков журналистам на полях саммита ЕАЭС.
https://ria.ru/20250509/uzbekistan-2015395040.html
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узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, евразийский экономический союз, дмитрий песков, минск
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Евразийский экономический союз, Дмитрий Песков, Минск
Путин провел встречу с президентом Узбекистана
Песков: Путин провел встречу с президентом Узбекистана Мирзиеевым