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Путин провел встречу с президентом Узбекистана - РИА Новости, 27.06.2025
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17:10 27.06.2025 (обновлено: 17:16 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/putin-2025888391.html
Путин провел встречу с президентом Узбекистана
Путин провел встречу с президентом Узбекистана - РИА Новости, 27.06.2025
Путин провел встречу с президентом Узбекистана
Президент РФ Владимир Путин провел в Минске встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:10:00+03:00
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узбекистан
россия
владимир путин
шавкат мирзиеев
евразийский экономический союз
дмитрий песков
минск
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел в Минске встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Состоялась двусторонняя встреча президента Путина с президентом Узбекистана Мирзиеевым", - сообщил Песков журналистам на полях саммита ЕАЭС.
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узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, евразийский экономический союз, дмитрий песков, минск
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Евразийский экономический союз, Дмитрий Песков, Минск
Путин провел встречу с президентом Узбекистана

Песков: Путин провел встречу с президентом Узбекистана Мирзиеевым

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел в Минске встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Состоялась двусторонняя встреча президента Путина с президентом Узбекистана Мирзиеевым", - сообщил Песков журналистам на полях саммита ЕАЭС.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на неформальной встрече глав делегаций государств-участников СНГ в курортном комплексе Игора Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Межгосударственные отношения России и Узбекистана
9 мая, 03:02
 
УзбекистанРоссияВладимир ПутинШавкат МирзиеевЕвразийский экономический союзДмитрий ПесковМинск
 
 
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