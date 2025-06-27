Путин отметил достойную службу воспитанников ветерана Янгорева
Путин отметил достойную службу воспитанников ветерана ВОВ Янгорева
Владимир Янгорев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Владимира Янгорева со 100-летним юбилеем, отметив достойную службу его воспитанников, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Уважаемый Владимир Васильевич! Поздравляю Вас со знаменательным 100-летним юбилеем... В родном для Вас Московском высшем общевойсковом командном училище воспитали несколько поколений курсантов – будущих опытных офицеров, которые достойно проявили себя в ратной службе и на государственном поприще. Вы делились с ними не только тонкостями военной науки, но и своим жизненным, боевым опытом. Уверен, что они и сегодня равняются на Вас, с чувством глубокой благодарности вспоминают ваши мудрые советы и напутствия", - говорится в поздравлении.
Путин отметил, что ветеран с честью прошел через испытания Великой Отечественной войны, a после победы посвятил себя плодотворной преподавательской, наставнической работе.
«
"Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа и всего наилучшего", - добавил президент.
Ранее Путин своим указом наградил Янгорева орденом Александра Невского.
В январе 1943 года Янгорев был призван на военную службу. Осенью 1944 года его зачислили в Московское пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР (сегодня - Московское высшее общевойсковое командное орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции Краснознаменное училище). После войны командовал курсантской ротой, впоследствии стал старшим преподавателем в училище. С 1969 года командовал батальоном курсантов. Янгорев внес большой вклад в подготовку курсантов для участия в парадах на Красной площади.