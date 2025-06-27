https://ria.ru/20250627/primore-2025885522.html
В Приморье леопард прогулялся по противопожарной полосе
В Приморье леопард прогулялся по противопожарной полосе - РИА Новости, 27.06.2025
В Приморье леопард прогулялся по противопожарной полосе
Дальневосточный леопард не спеша прогулялся по минерализованной противопожарной полосе, которую рабочие прокладывали у границ нацпарка "Земля леопарда" в... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:39:00+03:00
2025-06-27T17:39:00+03:00
2025-06-27T17:39:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости. Дальневосточный леопард не спеша прогулялся по минерализованной противопожарной полосе, которую рабочие прокладывали у границ нацпарка "Земля леопарда" в Приморье, в результате получилось редкое видео, сообщает в своём Тelegram-канале учреждение. "Неожиданная встреча с редкой кошкой. Удивились оба! Дальневосточного леопарда, не подозревавшего о присутствии человека, обнаружили рабочие во время прокладывания минполос (минерализованных полос - ред.) — противопожарных разрывов — у границ нацпарка "Земля леопарда"... Встречи с леопардами — большая редкость, но они могут происходить у границ нацпарка. Здесь их дом, где они жили всегда. Здесь их спасли от исчезновения, защищают от браконьерства и пожаров", - говорится в сообщении. Пост сопроводили видео: дальневосточный леопард вальяжно идёт по минполосе, но через несколько секунд, заметив автора видеоролика, останавливается и внимательно на него смотрит. Услышав человеческий голос, мгновенно отступает, прижавшись к земле, а затем отбегает на некоторое расстояние. Вновь останавливается, смотрит на снимающих его на видео людей, а потом окончательно скрывается из кадра. В нацпарке отмечают, что подобная реакция - естественное поведение здорового дикого животного, который избегает человека. "Специалисты отдела науки "Земли леопарда" смогли определить особь по уникальному узору пятен на шкуре: это самец под номером Leo 215M. Ему около шести лет — расцвет сил", - добавили в нацпарке. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке территории Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
https://ria.ru/20250620/primore-2024084790.html
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Редчайший дальневосточный леопард у границ нацпарка в Приморье
Редчайший дальневосточный леопард у границ нацпарка в Приморье
2025-06-27T17:39
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приморский край, россия
В Приморье леопард прогулялся по противопожарной полосе
В Приморье леопард не спеша прогулялся по противопожарной полосе у нацпарка
ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости.
Дальневосточный леопард не спеша прогулялся по минерализованной противопожарной полосе, которую рабочие прокладывали у границ нацпарка "Земля леопарда" в Приморье, в результате получилось редкое видео, сообщает в своём Тelegram-канале
учреждение.
"Неожиданная встреча с редкой кошкой. Удивились оба! Дальневосточного леопарда, не подозревавшего о присутствии человека, обнаружили рабочие во время прокладывания минполос (минерализованных полос - ред.) — противопожарных разрывов — у границ нацпарка "Земля леопарда"... Встречи с леопардами — большая редкость, но они могут происходить у границ нацпарка. Здесь их дом, где они жили всегда. Здесь их спасли от исчезновения, защищают от браконьерства и пожаров", - говорится в сообщении.
Пост сопроводили видео: дальневосточный леопард вальяжно идёт по минполосе, но через несколько секунд, заметив автора видеоролика, останавливается и внимательно на него смотрит. Услышав человеческий голос, мгновенно отступает, прижавшись к земле, а затем отбегает на некоторое расстояние. Вновь останавливается, смотрит на снимающих его на видео людей, а потом окончательно скрывается из кадра.
В нацпарке отмечают, что подобная реакция - естественное поведение здорового дикого животного, который избегает человека.
"Специалисты отдела науки "Земли леопарда" смогли определить особь по уникальному узору пятен на шкуре: это самец под номером Leo 215M. Ему около шести лет — расцвет сил", - добавили в нацпарке.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке территории Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.