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Прилепин назвал литературу, не осмысляющую действительность, чтивом - РИА Новости, 27.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:35 27.06.2025 (обновлено: 08:40 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/prilepin-2025712830.html
Прилепин назвал литературу, не осмысляющую действительность, чтивом
Прилепин назвал литературу, не осмысляющую действительность, чтивом - РИА Новости, 27.06.2025
Прилепин назвал литературу, не осмысляющую действительность, чтивом
Писатель Захар Прилепин в разговоре с РИА Новости назвал "чтивом" литературу, не осмысляющую действительность. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T08:35:00+03:00
2025-06-27T08:40:00+03:00
культура
создание в россии нового учебника по истории
захар прилепин
владимир мединский
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин в разговоре с РИА Новости назвал "чтивом" литературу, не осмысляющую действительность. Председатель Союза писателей России Владимир Мединский, выступая на съезде Союза писателей России (СПР) в феврале 2025 года, заявлял, что СПР должен принимать активное участие в формировании книжного рынка и "нравственно способствовать очищению прилавков магазинов от разного рода низкопробного чтива, коммерческого (в плохом смысле этого слова)". "Я думаю, несложно догадаться, что он имел в виду. У нас, если посмотреть списки и рейтинги продаж, 75% - это иностранная литература и какая-то минимальная часть русской классики. И, собственно говоря, литература, осмысляющая действительность, она у нас вообще отсутствует в восприятии населения. Оно ее не читает", - сказал Прилепин, отвечая на вопрос РИА Новости, какие книги, по его мнению, Мединский назвал чтивом. Ни в одной стране мира не читают столько иностранной литературы, сколько в России, отметил Прилепин. "Говорить в нашей стране, что у нас тут почитать нечего, кроме этих "Все кошки дохнут" или какие-нибудь "Все взрослеют" и еще 70 пунктов такой же вот… Понятно, что есть детская, юношеская, детективная литература - она нишевая, и она должна быть. Но это не может заслонять тексты, которые должны быть обязательным атрибутом осмысления действительности у человека читающего", - сказал Прилепин. Он рассказал о военном романе "Собиратели тишины" сапера-добровольца СВО Дмитрия Филиппова. "Мы его (роман – ред.) продали 10-15 тысяч экземпляров, а "кошек" продали полтора миллиона. Это нездоровая ситуация. Знаете, будет "кошек" 150 тысяч и будет еще 10 книг, которые просто надо прочитать", - заявил Прилепин.
https://ria.ru/20250626/inoagenty-2025625440.html
https://ria.ru/20250614/prilepin-2022695340.html
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создание в россии нового учебника по истории, захар прилепин, владимир мединский, россия
Культура, Создание в России нового учебника по истории, Захар Прилепин, Владимир Мединский, Россия
Прилепин назвал литературу, не осмысляющую действительность, чтивом

Писатель Прилепин назвал чтивом литературу, не осмысляющую действительность

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Захар Прилепин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин в разговоре с РИА Новости назвал "чтивом" литературу, не осмысляющую действительность.
Председатель Союза писателей России Владимир Мединский, выступая на съезде Союза писателей России (СПР) в феврале 2025 года, заявлял, что СПР должен принимать активное участие в формировании книжного рынка и "нравственно способствовать очищению прилавков магазинов от разного рода низкопробного чтива, коммерческого (в плохом смысле этого слова)".
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"Я думаю, несложно догадаться, что он имел в виду. У нас, если посмотреть списки и рейтинги продаж, 75% - это иностранная литература и какая-то минимальная часть русской классики. И, собственно говоря, литература, осмысляющая действительность, она у нас вообще отсутствует в восприятии населения. Оно ее не читает", - сказал Прилепин, отвечая на вопрос РИА Новости, какие книги, по его мнению, Мединский назвал чтивом.
Ни в одной стране мира не читают столько иностранной литературы, сколько в России, отметил Прилепин.
"Говорить в нашей стране, что у нас тут почитать нечего, кроме этих "Все кошки дохнут" или какие-нибудь "Все взрослеют" и еще 70 пунктов такой же вот… Понятно, что есть детская, юношеская, детективная литература - она нишевая, и она должна быть. Но это не может заслонять тексты, которые должны быть обязательным атрибутом осмысления действительности у человека читающего", - сказал Прилепин.
Он рассказал о военном романе "Собиратели тишины" сапера-добровольца СВО Дмитрия Филиппова.
"Мы его (роман – ред.) продали 10-15 тысяч экземпляров, а "кошек" продали полтора миллиона. Это нездоровая ситуация. Знаете, будет "кошек" 150 тысяч и будет еще 10 книг, которые просто надо прочитать", - заявил Прилепин.
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