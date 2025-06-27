https://ria.ru/20250627/prilepin-2025712830.html

Прилепин назвал литературу, не осмысляющую действительность, чтивом

Прилепин назвал литературу, не осмысляющую действительность, чтивом - РИА Новости, 27.06.2025

Прилепин назвал литературу, не осмысляющую действительность, чтивом

Писатель Захар Прилепин в разговоре с РИА Новости назвал "чтивом" литературу, не осмысляющую действительность. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T08:35:00+03:00

2025-06-27T08:35:00+03:00

2025-06-27T08:40:00+03:00

культура

создание в россии нового учебника по истории

захар прилепин

владимир мединский

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916990661_0:0:3181:1789_1920x0_80_0_0_d63846c5b08f354564e6a9d58b9676cd.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин в разговоре с РИА Новости назвал "чтивом" литературу, не осмысляющую действительность. Председатель Союза писателей России Владимир Мединский, выступая на съезде Союза писателей России (СПР) в феврале 2025 года, заявлял, что СПР должен принимать активное участие в формировании книжного рынка и "нравственно способствовать очищению прилавков магазинов от разного рода низкопробного чтива, коммерческого (в плохом смысле этого слова)". "Я думаю, несложно догадаться, что он имел в виду. У нас, если посмотреть списки и рейтинги продаж, 75% - это иностранная литература и какая-то минимальная часть русской классики. И, собственно говоря, литература, осмысляющая действительность, она у нас вообще отсутствует в восприятии населения. Оно ее не читает", - сказал Прилепин, отвечая на вопрос РИА Новости, какие книги, по его мнению, Мединский назвал чтивом. Ни в одной стране мира не читают столько иностранной литературы, сколько в России, отметил Прилепин. "Говорить в нашей стране, что у нас тут почитать нечего, кроме этих "Все кошки дохнут" или какие-нибудь "Все взрослеют" и еще 70 пунктов такой же вот… Понятно, что есть детская, юношеская, детективная литература - она нишевая, и она должна быть. Но это не может заслонять тексты, которые должны быть обязательным атрибутом осмысления действительности у человека читающего", - сказал Прилепин. Он рассказал о военном романе "Собиратели тишины" сапера-добровольца СВО Дмитрия Филиппова. "Мы его (роман – ред.) продали 10-15 тысяч экземпляров, а "кошек" продали полтора миллиона. Это нездоровая ситуация. Знаете, будет "кошек" 150 тысяч и будет еще 10 книг, которые просто надо прочитать", - заявил Прилепин.

https://ria.ru/20250626/inoagenty-2025625440.html

https://ria.ru/20250614/prilepin-2022695340.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

создание в россии нового учебника по истории, захар прилепин, владимир мединский, россия