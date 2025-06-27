Прилепин назвал литературу, не осмысляющую действительность, чтивом
Писатель Прилепин назвал чтивом литературу, не осмысляющую действительность
Захар Прилепин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин в разговоре с РИА Новости назвал "чтивом" литературу, не осмысляющую действительность.
Председатель Союза писателей России Владимир Мединский, выступая на съезде Союза писателей России (СПР) в феврале 2025 года, заявлял, что СПР должен принимать активное участие в формировании книжного рынка и "нравственно способствовать очищению прилавков магазинов от разного рода низкопробного чтива, коммерческого (в плохом смысле этого слова)".
"Я думаю, несложно догадаться, что он имел в виду. У нас, если посмотреть списки и рейтинги продаж, 75% - это иностранная литература и какая-то минимальная часть русской классики. И, собственно говоря, литература, осмысляющая действительность, она у нас вообще отсутствует в восприятии населения. Оно ее не читает", - сказал Прилепин, отвечая на вопрос РИА Новости, какие книги, по его мнению, Мединский назвал чтивом.
Ни в одной стране мира не читают столько иностранной литературы, сколько в России, отметил Прилепин.
"Говорить в нашей стране, что у нас тут почитать нечего, кроме этих "Все кошки дохнут" или какие-нибудь "Все взрослеют" и еще 70 пунктов такой же вот… Понятно, что есть детская, юношеская, детективная литература - она нишевая, и она должна быть. Но это не может заслонять тексты, которые должны быть обязательным атрибутом осмысления действительности у человека читающего", - сказал Прилепин.
Он рассказал о военном романе "Собиратели тишины" сапера-добровольца СВО Дмитрия Филиппова.
"Мы его (роман – ред.) продали 10-15 тысяч экземпляров, а "кошек" продали полтора миллиона. Это нездоровая ситуация. Знаете, будет "кошек" 150 тысяч и будет еще 10 книг, которые просто надо прочитать", - заявил Прилепин.