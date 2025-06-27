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Названа причина смерти основателя группы Beach Boys
Названа причина смерти основателя группы Beach Boys - РИА Новости, 27.06.2025
Названа причина смерти основателя группы Beach Boys
Причиной смерти американского музыканта Брайана Уилсона, известного как сооснователя культовой рок-группы Beach Boys, стала остановка дыхания, сообщает... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T00:29:00+03:00
2025-06-27T00:29:00+03:00
2025-06-27T00:29:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Причиной смерти американского музыканта Брайана Уилсона, известного как сооснователя культовой рок-группы Beach Boys, стала остановка дыхания, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные судебно-медицинской экспертизы. Семья 82-летнего Уилсона сообщила о его уходе из жизни две недели назад. Офис судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес определил "остановку дыхания" как основную причину смерти Уилсона. Сепсис и цистит были перечислены в качестве сопутствующих факторов. Кроме того, в отчете упоминаются хроническая дыхательная недостаточность, хроническая болезнь почек, нейродегенеративное расстройство и обструктивное апноэ сна. В 2024 году, согласно сообщениям в прессе, Уилсон был помещен судом под опекунство своих менеджеров из-за деменции. За свою долгую и продуктивную карьеру музыканта Уилсон был внесен в Зал славы авторов песен в Лос-Анджелесе, в Зал славы рок-н-ролла как участник Beach Boys и получил две премии "Грэмми".
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лос-анджелес, брайан уилсон
Лос-Анджелес, Брайан Уилсон
Названа причина смерти основателя группы Beach Boys
Причиной смерти основателя группы Beach Boys Уилсона назвали остановку дыхания
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
Причиной смерти американского музыканта Брайана Уилсона, известного как сооснователя культовой рок-группы Beach Boys, стала остановка дыхания, сообщает телеканал Fox News
со ссылкой на данные судебно-медицинской экспертизы.
Семья 82-летнего Уилсона сообщила о его уходе из жизни две недели назад.
Офис судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес определил "остановку дыхания" как основную причину смерти Уилсона. Сепсис и цистит были перечислены в качестве сопутствующих факторов.
Кроме того, в отчете упоминаются хроническая дыхательная недостаточность, хроническая болезнь почек, нейродегенеративное расстройство и обструктивное апноэ сна.
В 2024 году, согласно сообщениям в прессе, Уилсон был помещен судом под опекунство своих менеджеров из-за деменции.
За свою долгую и продуктивную карьеру музыканта Уилсон был внесен в Зал славы авторов песен в Лос-Анджелесе, в Зал славы рок-н-ролла как участник Beach Boys и получил две премии "Грэмми".