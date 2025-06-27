https://ria.ru/20250627/pribaltika-2025806502.html

Песков ответил на вопрос об отношениях с прибалтийскими странами

Песков ответил на вопрос об отношениях с прибалтийскими странами - РИА Новости, 27.06.2025

Песков ответил на вопрос об отношениях с прибалтийскими странами

Отношений у России со странами Прибалтики фактически нет, очень тяжело сделать что-то для их ухудшения, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T13:29:00+03:00

2025-06-27T13:29:00+03:00

2025-06-27T13:40:00+03:00

россия

дмитрий песков

ханно певкур

прибалтика

эстония

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Отношений у России со странами Прибалтики фактически нет, очень тяжело сделать что-то для их ухудшения, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что республика готова принимать на своей территории самолеты союзников, которые способны нести ядерное оружие."У нас фактически с прибалтийскими республиками отношений нет, чего-то худшее сделать очень тяжело", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос, как такие действия могут повлиять на отношения РФ со странами региона.

https://ria.ru/20250624/finljandija-2025123737.html

россия

прибалтика

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, ханно певкур, прибалтика, эстония