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Песков ответил на вопрос об отношениях с прибалтийскими странами
Песков ответил на вопрос об отношениях с прибалтийскими странами - РИА Новости, 27.06.2025
Песков ответил на вопрос об отношениях с прибалтийскими странами
Отношений у России со странами Прибалтики фактически нет, очень тяжело сделать что-то для их ухудшения, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:29:00+03:00
2025-06-27T13:29:00+03:00
2025-06-27T13:40:00+03:00
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дмитрий песков
ханно певкур
прибалтика
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Отношений у России со странами Прибалтики фактически нет, очень тяжело сделать что-то для их ухудшения, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что республика готова принимать на своей территории самолеты союзников, которые способны нести ядерное оружие."У нас фактически с прибалтийскими республиками отношений нет, чего-то худшее сделать очень тяжело", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос, как такие действия могут повлиять на отношения РФ со странами региона.
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россия, дмитрий песков, ханно певкур, прибалтика, эстония
Россия, Дмитрий Песков, Ханно Певкур, Прибалтика, Эстония
Песков ответил на вопрос об отношениях с прибалтийскими странами
Песков: у РФ и стран Прибалтики фактически нет отношений