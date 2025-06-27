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В Курской области при падении осколков БПЛА загорелись три хозпостройки

В Курской области при падении осколков БПЛА загорелись три хозпостройки - РИА Новости, 27.06.2025

В Курской области при падении осколков БПЛА загорелись три хозпостройки

Три хозпостройки загорелись в Курской области при падении осколков БПЛА, пожар локализован, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T00:09:00+03:00

2025-06-27T00:09:00+03:00

2025-06-27T00:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Три хозпостройки загорелись в Курской области при падении осколков БПЛА, пожар локализован, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.Ранее Минобороны РФ сообщило, что ПВО с 20.00 26 июня до 0.00 мск 27 июня сбила 16 украинских беспилотников, в том числе семь - над Курской областью."В результате падения осколков беспилотника в деревне Ворошнево Курского района загорелись три хозпостройки. На место оперативно выехали пожарные службы - пожар локализован. К счастью, по предварительной информации, пострадавших нет. Держу ситуацию на контроле", - написал Хинштейн в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250626/vsu-2025684264.html

курская область

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происшествия, курская область