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В Курской области при падении осколков БПЛА загорелись три хозпостройки - РИА Новости, 27.06.2025
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00:09 27.06.2025 (обновлено: 00:13 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/pozhar-2025688963.html
В Курской области при падении осколков БПЛА загорелись три хозпостройки
В Курской области при падении осколков БПЛА загорелись три хозпостройки - РИА Новости, 27.06.2025
В Курской области при падении осколков БПЛА загорелись три хозпостройки
Три хозпостройки загорелись в Курской области при падении осколков БПЛА, пожар локализован, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T00:09:00+03:00
2025-06-27T00:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Три хозпостройки загорелись в Курской области при падении осколков БПЛА, пожар локализован, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.Ранее Минобороны РФ сообщило, что ПВО с 20.00 26 июня до 0.00 мск 27 июня сбила 16 украинских беспилотников, в том числе семь - над Курской областью."В результате падения осколков беспилотника в деревне Ворошнево Курского района загорелись три хозпостройки. На место оперативно выехали пожарные службы - пожар локализован. К счастью, по предварительной информации, пострадавших нет. Держу ситуацию на контроле", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
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происшествия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область
В Курской области при падении осколков БПЛА загорелись три хозпостройки

Хинштейн: в Курской области при падении осколков БПЛА загорелись хозпостройки

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Три хозпостройки загорелись в Курской области при падении осколков БПЛА, пожар локализован, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что ПВО с 20.00 26 июня до 0.00 мск 27 июня сбила 16 украинских беспилотников, в том числе семь - над Курской областью.
"В результате падения осколков беспилотника в деревне Ворошнево Курского района загорелись три хозпостройки. На место оперативно выехали пожарные службы - пожар локализован. К счастью, по предварительной информации, пострадавших нет. Держу ситуацию на контроле", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
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