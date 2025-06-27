https://ria.ru/20250627/potasovka-2025760995.html

Во дворе резиденции Католикоса всех армян вновь началась потасовка

Во дворе резиденции Католикоса всех армян вновь началась потасовка - РИА Новости, 27.06.2025

Во дворе резиденции Католикоса всех армян вновь началась потасовка

В резиденции католикоса всех армян произошла потасовка между полицейскими и священниками, прямую трансляцию ведут в соцсетях местные СМИ. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:20:00+03:00

2025-06-27T11:20:00+03:00

2025-06-27T13:55:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В резиденции католикоса всех армян произошла потасовка между полицейскими и священниками, прямую трансляцию ведут в соцсетях местные СМИ.В пятницу в Эчмиадзин, духовный центр Армянской апостольской церкви, ворвался спецназ СНБ в масках, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапахяна. Священники не позволили силовикам сделать это.Утром в пятницу сотрудники СНБ Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать главу Ширакской епархии ААЦ Микаэла Аджапахяна, после чего между силовиками и верующими возникла потасовка. Позже Аджапахян подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, поскольку, по его словам, "настоящая угроза сидит в правительстве".Отношения между властями Армении и ААЦ резко обострились после того, как премьер Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.Российская и Ново-Нахичеванская епархия - одна из епархий Армянской апостольской церкви. В ее юрисдикцию входят бо́льшая часть России, а также территории Белоруссии, Молдавии, Казахстана и стран Средней Азии. Резиденцией главы епархии служит храмовый комплекс в Москве, действующий с 2013 года и расположенный на углу Олимпийского проспекта и Трифоновской улицы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Столкновение между силовиками и священнослужителями у резиденции Католикоса Во дворе резиденции католикоса всех армян вновь началась потасовка между силовиками и священнослужителями, следует из трансляции. Священнослужители окружили машину СНБ Армении, чтобы не позволить вывезти архиепископа Аджапахяна. А Sputnik Армения заявляет, публикуя видео, что началась давка между гражданами и силовиками. 2025-06-27T11:20 true PT1M31S

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