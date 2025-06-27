Во дворе резиденции Католикоса всех армян вновь началась потасовка
Во дворе резиденции католикоса в Армении началась потасовка с участием силовиков
© Sputnik АрменияПотасовка между полицейскими и священниками у резиденции Католикоса
© Sputnik Армения
Потасовка между полицейскими и священниками у резиденции Католикоса
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В резиденции католикоса всех армян произошла потасовка между полицейскими и священниками, прямую трансляцию ведут в соцсетях местные СМИ.
В пятницу в Эчмиадзин, духовный центр Армянской апостольской церкви, ворвался спецназ СНБ в масках, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапахяна. Священники не позволили силовикам сделать это.
Утром в пятницу сотрудники СНБ Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать главу Ширакской епархии ААЦ Микаэла Аджапахяна, после чего между силовиками и верующими возникла потасовка. Позже Аджапахян подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, поскольку, по его словам, "настоящая угроза сидит в правительстве".
Отношения между властями Армении и ААЦ резко обострились после того, как премьер Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Российская и Ново-Нахичеванская епархия - одна из епархий Армянской апостольской церкви. В ее юрисдикцию входят бо́льшая часть России, а также территории Белоруссии, Молдавии, Казахстана и стран Средней Азии. Резиденцией главы епархии служит храмовый комплекс в Москве, действующий с 2013 года и расположенный на углу Олимпийского проспекта и Трифоновской улицы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.