https://ria.ru/20250627/posol-2025830658.html

Посол Германии в Москве прибыл в МИД

Посол Германии в Москве прибыл в МИД - РИА Новости, 27.06.2025

Посол Германии в Москве прибыл в МИД

Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф прибыл в МИД России, где ему объявят об ответных мерах из-за преследования немецкими властями российских... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T14:41:00+03:00

2025-06-27T14:41:00+03:00

2025-06-27T14:54:00+03:00

германия

россия

мария захарова

берлин (город)

дмитрий киселев

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф прибыл в МИД России, где ему объявят об ответных мерах из-за преследования немецкими властями российских журналистов, передает корреспондент РИА Новости.Машина посла только что подъехала к зданию МИД России.Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что немецкий посол скоро будет вызван в министерство, где ему будет объявлено об ответных мерах из-за преследования Берлином российских журналистов, включая главу представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова.Официальный представитель МИД в интервью на полях ПМЭФ рассказала РИА Новости, что Россия подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве для принятия в отношении них ответных мер за преследование Феоктистова."Как мы и обещали, разрабатываются ответные меры. В ближайшие меры в МИД России будет вызван посол ФРГ в России, которому о них заявим", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.В июне Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то, что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует, что Германия скатывается в колею к войне с РФ и соответствующим образом готовит общественное мнение.Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250623/germaniya-2024737659.html

германия

россия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Посол Германии прибыл в МИД России Посол Германии прибыл в МИД России, где ему объявят об ответных мерах за преследование российских журналистов, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-27T14:41 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, россия, мария захарова, берлин (город), дмитрий киселев