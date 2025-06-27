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Посол Германии покинул здание МИД России - РИА Новости, 27.06.2025
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14:55 27.06.2025 (обновлено: 15:38 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/posol--2025835673.html
Посол Германии покинул здание МИД России
Посол Германии покинул здание МИД России - РИА Новости, 27.06.2025
Посол Германии покинул здание МИД России
Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф покинул МИД России, где, как ожидалось, должны были объявить об ответных мерах из-за преследования немецкими... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:55:00+03:00
2025-06-27T15:38:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 27 июн-РИА Новости. Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф покинул МИД России, где, как ожидалось, должны были объявить об ответных мерах из-за преследования немецкими властями российских журналистов, передает корреспондент РИА Новости.Глава немецкой дипмиссии пробыл в здании дипведомства около 10 минут. На вопросы журналистов он ответил, что после небольшого перерыва "беседа будет проведена снова"."У меня будет встреча с госпожой (официальным представителем МИД РФ Марией) Захаровой", - сообщил посол.Он указал, что у него нет конкретных ожиданий от повестки встречи.Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что немецкий посол скоро будет вызван в министерство, где ему будет объявлено об ответных мерах из-за преследования Берлином российских журналистов, включая главу представительства "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова.Официальный представитель МИД в интервью на полях ПМЭФ рассказала РИА Новости, что Россия подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве для принятия в отношении них ответных мер за преследование Феоктистова.В июне Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то, что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует, что Германия скатывается в колею к войне с РФ и соответствующим образом готовит общественное мнение.
https://ria.ru/20250619/germaniya-2024046503.html
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Посол Германии о намерении встретиться с Захаровой
Посол Германии вместе с переводчиком вернулся в здание МИД, где, по его словам, он намерен встретиться с Захаровой, передает корреспондент РИА Новости.
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россия, германия, мария захарова, дмитрий киселев, берлин (город), в мире
Россия, Германия, Мария Захарова, Дмитрий Киселев, Берлин (город), В мире
Посол Германии покинул здание МИД России

Посол Германии Ламбсдорф покинул здание МИД РФ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосол Германии в Москве Александр Ламбсдорф вызван в МИД России
Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф вызван в МИД России - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф вызван в МИД России
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МОСКВА, 27 июн-РИА Новости. Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф покинул МИД России, где, как ожидалось, должны были объявить об ответных мерах из-за преследования немецкими властями российских журналистов, передает корреспондент РИА Новости.
Глава немецкой дипмиссии пробыл в здании дипведомства около 10 минут. На вопросы журналистов он ответил, что после небольшого перерыва "беседа будет проведена снова".
"У меня будет встреча с госпожой (официальным представителем МИД РФ Марией) Захаровой", - сообщил посол.
Он указал, что у него нет конкретных ожиданий от повестки встречи.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
На Западе высмеяли панику Германии из-за России
19 июня, 20:48
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что немецкий посол скоро будет вызван в министерство, где ему будет объявлено об ответных мерах из-за преследования Берлином российских журналистов, включая главу представительства "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова.
Официальный представитель МИД в интервью на полях ПМЭФ рассказала РИА Новости, что Россия подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве для принятия в отношении них ответных мер за преследование Феоктистова.
В июне Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то, что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует, что Германия скатывается в колею к войне с РФ и соответствующим образом готовит общественное мнение.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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12 июня, 23:14
 
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