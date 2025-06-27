https://ria.ru/20250627/polsha-2025826073.html

Польша не доказала обвинения, по которым закрыла консульство России

Польша не доказала обвинения, по которым закрыла консульство России - РИА Новости, 27.06.2025

Польша не доказала обвинения, по которым закрыла консульство России

Польские власти так и не представили доказательств обвинений, по которым они закрыли генеральное консульство России в Кракове, сообщил РИА Новости временный... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T14:20:00+03:00

2025-06-27T14:20:00+03:00

2025-06-27T14:22:00+03:00

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КРАКОВ, 27 июн – РИА Новости. Польские власти так и не представили доказательств обвинений, по которым они закрыли генеральное консульство России в Кракове, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах Российской Федерации в Польше Андрей Ордаш. "Это абсолютно недружественный, ничем не обоснованный шаг польских властей. Причины, по которым закрыто генконсульство, абсолютно надуманные. Я попросил представить доказательства обвинений, предъявленных российской стороне. Нам отказали в предоставлении таких доказательств", - сказал Ордаш. Он отметил, что такое же поведение польская сторона демонстрировала и в отношении российского генконсульства в Познани, которое было закрыто полгода назад. "Точно такая же картина. Все эти действия вписываются в череду абсолютно враждебных нам шагов польской стороны. Это и закрытие школы при посольстве России, и целенаправленная война с памятниками и так далее", - сказал собеседник агентства. "Это очень удобная позиция польских властей, когда объяснения каких-то проблем, с которыми они сталкиваются внутри своей страны, они пытаются искать в России", - заключил он. В середине мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове в связи с "наличием доказательств совершения российскими спецслужбами достойного наказания диверсионного акта в отношении торгового центра". Польские власти дали срок на закрытие консульства до конца месяца, а всех работающих там дипломатов обязали покинуть страну. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что адекватный ответ на эти шаги скоро последует. Действия Варшавы она оценила как сознательное обрушение отношений с Россией. В конце ноября прошлого года Россия закрыла генконсульство РФ в Познани по требованию польской стороны. В тот раз Варшава тоже заявила о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. После решения закрыть генконсульство в Кракове в Польше останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.

https://ria.ru/20250627/konsulstvo-2025805315.html

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