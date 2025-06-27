https://ria.ru/20250627/politsiya--2025715398.html

В Гюмри полиция окружила здание Ширакской епархии Армянской церкви

В Гюмри полиция окружила здание Ширакской епархии Армянской церкви - РИА Новости, 27.06.2025

В Гюмри полиция окружила здание Ширакской епархии Армянской церкви

Полицейские окружили здание Ширакской епархии Армянской апостольской церкви в Гюмри, пишет портал 168.am. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T09:00:00+03:00

2025-06-27T09:00:00+03:00

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никол пашинян

гарегин ii

армянская апостольская церковь

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гюмри

армения

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ЕРЕВАН, 27 июн — РИА Новости. Полицейские окружили здание Ширакской епархии Армянской апостольской церкви в Гюмри, пишет портал 168.am.У здания, где с утра идут обыски, собрались верующие для поддержки священнослужителей, преследуемых властями. Силовики задержали мужчину. Как рассказали Sputnik Армения очевидцы, он вел себя спокойно, задавал вопросы, но вскоре его увезли. Предположительно, он снимал действия силовиков.В СК Армении подтвердили, что в здании Ширакской епархии проходят следственные действия.Заявления защиты:Пашинян против ААЦ

https://ria.ru/20250621/armeniya-2024537458.html

https://ria.ru/20250625/armeniya-2025395574.html

гюмри

армения

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никол пашинян, гарегин ii, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , гюмри, армения, в мире