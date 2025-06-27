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В Гюмри полиция окружила здание Ширакской епархии Армянской церкви - РИА Новости, 27.06.2025
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09:00 27.06.2025 (обновлено: 10:39 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/politsiya--2025715398.html
В Гюмри полиция окружила здание Ширакской епархии Армянской церкви
В Гюмри полиция окружила здание Ширакской епархии Армянской церкви - РИА Новости, 27.06.2025
В Гюмри полиция окружила здание Ширакской епархии Армянской церкви
Полицейские окружили здание Ширакской епархии Армянской апостольской церкви в Гюмри, пишет портал 168.am. РИА Новости, 27.06.2025
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никол пашинян
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армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
гюмри
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 27 июн — РИА Новости. Полицейские окружили здание Ширакской епархии Армянской апостольской церкви в Гюмри, пишет портал 168.am.У здания, где с утра идут обыски, собрались верующие для поддержки священнослужителей, преследуемых властями. Силовики задержали мужчину. Как рассказали Sputnik Армения очевидцы, он вел себя спокойно, задавал вопросы, но вскоре его увезли. Предположительно, он снимал действия силовиков.В СК Армении подтвердили, что в здании Ширакской епархии проходят следственные действия.Заявления защиты:Пашинян против ААЦ
https://ria.ru/20250621/armeniya-2024537458.html
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Обстановка у резиденции главы Ширакской епархии ААЦ
Ситуация у резиденции главы Ширакской епархии ААЦ, где силовики в эти минуты проводят следственные действия.
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Задержание мужчины у резиденции главы Ширакской епархии ААЦ
Задержание мужчины у резиденции главы Ширакской епархии ААЦ
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PT0M12S
Адвокат Ара Зограбян сообщил о решении властей задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна
Адвокат Ара Зограбян сообщил о решении властей задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна
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Задержание архиепископа Баграта Галстаняна
Архиепископа Баграта Галстаняна увезли сотрудники СНБ после обысков в его доме
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Захарова прокомментировала преследование в Армении Самвела Карапетяна
Захарова, комментируя в интервью РИА Новости преследование в Армении Самвела Карапетяна, напомнила, как Пашинян в 2018-м призывал власти страны капитулировать перед манифестантами. Представитель МИД вспомнила призывы нынешнего премьера Армении "признать победу революции". Сейчас же Карапетяна, со слов его адвоката, начали обвинять "в каких-то призывах к смене власти", отметила Захарова.
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никол пашинян, гарегин ii, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , гюмри, армения, в мире
Никол Пашинян, Гарегин II, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении , Гюмри, Армения, В мире
В Гюмри полиция окружила здание Ширакской епархии Армянской церкви

Полицейские окружили здание Ширакской епархии Армянской церкви в Гюмри

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ЕРЕВАН, 27 июн — РИА Новости. Полицейские окружили здание Ширакской епархии Армянской апостольской церкви в Гюмри, пишет портал 168.am.

Против главы этой епархии Микаела Аджапахяна возбуждено дело, его обвинили в публичных призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя.

У здания, где с утра идут обыски, собрались верующие для поддержки священнослужителей, преследуемых властями. Силовики задержали мужчину. Как рассказали Sputnik Армения очевидцы, он вел себя спокойно, задавал вопросы, но вскоре его увезли. Предположительно, он снимал действия силовиков.
В СК Армении подтвердили, что в здании Ширакской епархии проходят следственные действия.
© 168.amСитуация возле здания Ширакской епархии Армянской церкви в Гюмри, Армения. Кадр видео
Ситуация возле здания Ширакской епархии Армянской церкви в Гюмри, Армения. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© 168.am
Ситуация возле здания Ширакской епархии Армянской церкви в Гюмри, Армения. Кадр видео
Заявления защиты:
  • адвокат архиепископа Аджапахяна Тамара Яйлоян сообщила, что он находится в Эчмиадзине и участвует в собрании духовенства;
  • по словам адвоката Ары Зограбяна, есть решение о задержании архиепископа;
  • владыке предписано явиться в СК, после чего в суд будет подано ходатайство об аресте;
  • поводом для дела стало интервью в феврале прошлого года;
  • по версии следствия, в нем прозвучали призывы к захвату власти и свержению конституционного строя;
  • юрист считает, что уголовное дело вписывается в логику антицерковной кампании Еревана.

Пашинян против ААЦ

  • В декабре 2020 года после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе католикос всех армян Гарегин II призывал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку.
  • В июне 2021-го политик пригрозил Армянской апостольской церкви революцией.
Сторонники российского предпринимателя, президента группы компаний Ташир Самвела Карапетяна возле здания Следственного комитета в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Историк увидел связь между гонениями на церковь на Украине и в Армении
21 июня, 20:17
  • Новый виток противостояния начался в прошлом году, когда по стране прошла волна протестов: митингующие требовали отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и выступали против передачи Баку некоторых приграничных территорий.
  • Лидером манифестантов стал архиепископ ААЦ Баграт Галстанян, также возглавляющий движение "Священная борьба".
  • В четверг, 26 июня, Следственный комитет республики обвинил объединение в подготовке терактов и захвата власти.
  • Владыку и 15 его сторонников арестовали.
  • Адвокат Галстаняна назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием.

Незадолго до этого Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по организации переворота в стране.

  • Кроме того, МВД Армении 17 июня сообщило о проведении оперативных мероприятий у дома российского предпринимателя, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.
  • Бизнесмен выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Пашиняна.
  • Против него выдвинули обвинение в призывах к свержению власти и арестовали на два месяца.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Пашинян проиграет в войне против церкви, заявил первый президент Армении
25 июня, 17:37
 
Никол ПашинянГарегин IIАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в АрменииГюмриАрменияВ мире
 
 
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