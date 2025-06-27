В Гюмри полиция окружила здание Ширакской епархии Армянской церкви
Полицейские окружили здание Ширакской епархии Армянской церкви в Гюмри
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ЕРЕВАН, 27 июн — РИА Новости. Полицейские окружили здание Ширакской епархии Армянской апостольской церкви в Гюмри, пишет портал 168.am.
Против главы этой епархии Микаела Аджапахяна возбуждено дело, его обвинили в публичных призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя.
У здания, где с утра идут обыски, собрались верующие для поддержки священнослужителей, преследуемых властями. Силовики задержали мужчину. Как рассказали Sputnik Армения очевидцы, он вел себя спокойно, задавал вопросы, но вскоре его увезли. Предположительно, он снимал действия силовиков.
В СК Армении подтвердили, что в здании Ширакской епархии проходят следственные действия.
© 168.amСитуация возле здания Ширакской епархии Армянской церкви в Гюмри, Армения. Кадр видео
© 168.am
Ситуация возле здания Ширакской епархии Армянской церкви в Гюмри, Армения. Кадр видео
Заявления защиты:
- адвокат архиепископа Аджапахяна Тамара Яйлоян сообщила, что он находится в Эчмиадзине и участвует в собрании духовенства;
- по словам адвоката Ары Зограбяна, есть решение о задержании архиепископа;
- владыке предписано явиться в СК, после чего в суд будет подано ходатайство об аресте;
- поводом для дела стало интервью в феврале прошлого года;
- по версии следствия, в нем прозвучали призывы к захвату власти и свержению конституционного строя;
- юрист считает, что уголовное дело вписывается в логику антицерковной кампании Еревана.
Пашинян против ААЦ
- В декабре 2020 года после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе католикос всех армян Гарегин II призывал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку.
- В июне 2021-го политик пригрозил Армянской апостольской церкви революцией.
- Новый виток противостояния начался в прошлом году, когда по стране прошла волна протестов: митингующие требовали отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и выступали против передачи Баку некоторых приграничных территорий.
- Лидером манифестантов стал архиепископ ААЦ Баграт Галстанян, также возглавляющий движение "Священная борьба".
- В четверг, 26 июня, Следственный комитет республики обвинил объединение в подготовке терактов и захвата власти.
- Владыку и 15 его сторонников арестовали.
- Адвокат Галстаняна назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием.
Незадолго до этого Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по организации переворота в стране.
- Кроме того, МВД Армении 17 июня сообщило о проведении оперативных мероприятий у дома российского предпринимателя, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.
- Бизнесмен выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Пашиняна.
- Против него выдвинули обвинение в призывах к свержению власти и арестовали на два месяца.