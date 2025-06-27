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На Украине ищут пограничника, сбежавшего из страны - РИА Новости, 27.06.2025
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15:00 27.06.2025 (обновлено: 15:02 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/pogranichnik-2025837438.html
На Украине ищут пограничника, сбежавшего из страны
На Украине ищут пограничника, сбежавшего из страны - РИА Новости, 27.06.2025
На Украине ищут пограничника, сбежавшего из страны
Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что один из пограничников мог сбежать из страны, на данный момент достоверно место его нахождения РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:00:00+03:00
2025-06-27T15:02:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что один из пограничников мог сбежать из страны, на данный момент достоверно место его нахождения неизвестно. Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местного журналиста писало, что украинский пограничник сбежал с КПП "Ужгород" и попросил убежища в Словакии. "Прорабатываются все варианты. Не можем исключать, что он мог и незаконно пересечь границу, поскольку на участке фиксировались признаки нарушения границы", - приводит слова Демченко агентство РБК-Украина. По его словам, на прошлой неделе один из сотрудников погранслужбы не явился в свое подразделение. "В тот день он не привлекался на службу, однако должен был выполнять другие определенные ему задачи. Конечно, в подразделении сразу начали поиск и установление места пребывания… В настоящее время доподлинно не известно, где именно находится военнослужащий, мероприятия по поиску продолжаются", - добавил Демченко. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20250623/ukraina-2024925841.html
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в мире, украина, словакия, андрей демченко, владимир зеленский, страна.ua
В мире, Украина, Словакия, Андрей Демченко, Владимир Зеленский, Страна.ua
На Украине ищут пограничника, сбежавшего из страны

Госпогранслужба Украины: один из пограничников мог сбежать с КПП "Ужгород"

© Фото : Государственная пограничная служба УкраиныУкраинские пограничники на контрольно-пропускном пункте
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : Государственная пограничная служба Украины
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что один из пограничников мог сбежать из страны, на данный момент достоверно место его нахождения неизвестно.
Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местного журналиста писало, что украинский пограничник сбежал с КПП "Ужгород" и попросил убежища в Словакии.
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"Прорабатываются все варианты. Не можем исключать, что он мог и незаконно пересечь границу, поскольку на участке фиксировались признаки нарушения границы", - приводит слова Демченко агентство РБК-Украина.
По его словам, на прошлой неделе один из сотрудников погранслужбы не явился в свое подразделение. "В тот день он не привлекался на службу, однако должен был выполнять другие определенные ему задачи. Конечно, в подразделении сразу начали поиск и установление места пребывания… В настоящее время доподлинно не известно, где именно находится военнослужащий, мероприятия по поиску продолжаются", - добавил Демченко.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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