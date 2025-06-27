https://ria.ru/20250627/pogranichnik-2025837438.html

На Украине ищут пограничника, сбежавшего из страны

На Украине ищут пограничника, сбежавшего из страны - РИА Новости, 27.06.2025

На Украине ищут пограничника, сбежавшего из страны

Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что один из пограничников мог сбежать из страны, на данный момент достоверно место его нахождения РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T15:00:00+03:00

2025-06-27T15:00:00+03:00

2025-06-27T15:02:00+03:00

в мире

украина

словакия

андрей демченко

владимир зеленский

страна.ua

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153541/03/1535410313_0:71:800:521_1920x0_80_0_0_3e059271e673347a25f71dd07bfc7eed.jpg

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что один из пограничников мог сбежать из страны, на данный момент достоверно место его нахождения неизвестно. Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местного журналиста писало, что украинский пограничник сбежал с КПП "Ужгород" и попросил убежища в Словакии. "Прорабатываются все варианты. Не можем исключать, что он мог и незаконно пересечь границу, поскольку на участке фиксировались признаки нарушения границы", - приводит слова Демченко агентство РБК-Украина. По его словам, на прошлой неделе один из сотрудников погранслужбы не явился в свое подразделение. "В тот день он не привлекался на службу, однако должен был выполнять другие определенные ему задачи. Конечно, в подразделении сразу начали поиск и установление места пребывания… В настоящее время доподлинно не известно, где именно находится военнослужащий, мероприятия по поиску продолжаются", - добавил Демченко. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20250623/ukraina-2024925841.html

https://ria.ru/20250620/ukraina-2024097922.html

украина

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, словакия, андрей демченко, владимир зеленский, страна.ua