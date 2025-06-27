https://ria.ru/20250627/podvig-2025788297.html
Путин призвал молодежь знать правду о подвиге отцов, дедов и прадедов
Путин призвал молодежь знать правду о подвиге отцов, дедов и прадедов - РИА Новости, 27.06.2025
Путин призвал молодежь знать правду о подвиге отцов, дедов и прадедов
Важно, чтобы молодые поколения знали правду о бессмертном подвиге отцов, дедов и прадедов, победивших в Великой Отечественной войне, сообщил президент РФ... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:28:00+03:00
2025-06-27T12:28:00+03:00
2025-06-27T12:28:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
белоруссия
минск
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e6b38a9da050082621a50fab2a36d9c.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Важно, чтобы молодые поколения знали правду о бессмертном подвиге отцов, дедов и прадедов, победивших в Великой Отечественной войне, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания форума регионов России и Белоруссии. "В нынешнем году в России и Белоруссии широко отмечается 80-летие Великой Победы. И очень важно, чтобы молодые поколения знали правду о бессмертном подвиге своих отцов, дедов и прадедов", - сказал Путин, видеообращение президента РФ опубликовано на сайте Кремля. Он напомнил, что в марте в Минске был организован Патриотический форум молодёжи. По его итогам ряд российских вузов заключили соглашения с Белорусским госуниверситетом о партнерстве в сфере патриотического воспитания и работы с подрастающим поколением. "Хорошим примером совместных проектов с непосредственным вовлечением регионов является реализуемая как раз в эти дни молодежная инициатива "Поезд памяти". Её участники, юноши и девушки, представляющие многие бывшие советские республики, посещают города воинской славы России и Белоруссии и знакомятся с их историей", - добавил Путин. Завершая выступление, Путин пожелал успехов организаторам и участникам форума. "Уверен, результаты ваших дискуссий, а главное, практической работы послужат дальнейшему укреплению российско-белорусских связей в интересах двух наших братских народов", - подчеркнул президент РФ. Форум регионов России и Белоруссии проходит в Нижегородской области с 26 по 27 июня. В этом году он посвящён молодёжной политике и проводится под девизом "Молодёжь Белоруссии и России - наследники Великой Победы и будущее Союзного государства".
https://ria.ru/20250506/lukashenko-2015371479.html
https://ria.ru/20250509/gordost-2016030774.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_37a341357fd567801cf0a4ce30485d7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, белоруссия, минск, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин призвал молодежь знать правду о подвиге отцов, дедов и прадедов
Путин напомнил молодежи о необходимости знать правду о подвиге отцов и дедов
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Важно, чтобы молодые поколения знали правду о бессмертном подвиге отцов, дедов и прадедов, победивших в Великой Отечественной войне, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания форума регионов России и Белоруссии.
"В нынешнем году в России и Белоруссии широко отмечается 80-летие Великой Победы. И очень важно, чтобы молодые поколения знали правду о бессмертном подвиге своих отцов, дедов и прадедов", - сказал Путин, видеообращение президента РФ опубликовано на сайте Кремля.
Он напомнил, что в марте в Минске был организован Патриотический форум молодёжи. По его итогам ряд российских вузов заключили соглашения с Белорусским госуниверситетом о партнерстве в сфере патриотического воспитания и работы с подрастающим поколением.
"Хорошим примером совместных проектов с непосредственным вовлечением регионов является реализуемая как раз в эти дни молодежная инициатива "Поезд памяти". Её участники, юноши и девушки, представляющие многие бывшие советские республики, посещают города воинской славы России и Белоруссии и знакомятся с их историей", - добавил Путин.
Завершая выступление, Путин пожелал успехов организаторам и участникам форума.
"Уверен, результаты ваших дискуссий, а главное, практической работы послужат дальнейшему укреплению российско-белорусских связей в интересах двух наших братских народов", - подчеркнул президент РФ.
Форум регионов России и Белоруссии проходит в Нижегородской области с 26 по 27 июня. В этом году он посвящён молодёжной политике и проводится под девизом "Молодёжь Белоруссии и России - наследники Великой Победы и будущее Союзного государства".