https://ria.ru/20250627/podvig-2025788297.html

Путин призвал молодежь знать правду о подвиге отцов, дедов и прадедов

Путин призвал молодежь знать правду о подвиге отцов, дедов и прадедов - РИА Новости, 27.06.2025

Путин призвал молодежь знать правду о подвиге отцов, дедов и прадедов

Важно, чтобы молодые поколения знали правду о бессмертном подвиге отцов, дедов и прадедов, победивших в Великой Отечественной войне, сообщил президент РФ... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:28:00+03:00

2025-06-27T12:28:00+03:00

2025-06-27T12:28:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

белоруссия

минск

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Важно, чтобы молодые поколения знали правду о бессмертном подвиге отцов, дедов и прадедов, победивших в Великой Отечественной войне, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания форума регионов России и Белоруссии. "В нынешнем году в России и Белоруссии широко отмечается 80-летие Великой Победы. И очень важно, чтобы молодые поколения знали правду о бессмертном подвиге своих отцов, дедов и прадедов", - сказал Путин, видеообращение президента РФ опубликовано на сайте Кремля. Он напомнил, что в марте в Минске был организован Патриотический форум молодёжи. По его итогам ряд российских вузов заключили соглашения с Белорусским госуниверситетом о партнерстве в сфере патриотического воспитания и работы с подрастающим поколением. "Хорошим примером совместных проектов с непосредственным вовлечением регионов является реализуемая как раз в эти дни молодежная инициатива "Поезд памяти". Её участники, юноши и девушки, представляющие многие бывшие советские республики, посещают города воинской славы России и Белоруссии и знакомятся с их историей", - добавил Путин. Завершая выступление, Путин пожелал успехов организаторам и участникам форума. "Уверен, результаты ваших дискуссий, а главное, практической работы послужат дальнейшему укреплению российско-белорусских связей в интересах двух наших братских народов", - подчеркнул президент РФ. Форум регионов России и Белоруссии проходит в Нижегородской области с 26 по 27 июня. В этом году он посвящён молодёжной политике и проводится под девизом "Молодёжь Белоруссии и России - наследники Великой Победы и будущее Союзного государства".

https://ria.ru/20250506/lukashenko-2015371479.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, белоруссия, минск, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне