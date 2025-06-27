https://ria.ru/20250627/podmoskove-2025929470.html

Более 150 специалистов скорой Подмосковья прошли обучение у наставников

Более 150 специалистов скорой Подмосковья прошли обучение у наставников - РИА Новости, 27.06.2025

Более 150 специалистов скорой Подмосковья прошли обучение у наставников

В Московской области 157 молодых специалистов скорой помощи прошли обучение у наставников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T19:37:00+03:00

2025-06-27T19:37:00+03:00

2025-06-27T19:37:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Московской области 157 молодых специалистов скорой помощи прошли обучение у наставников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Программа наставничества на Московской областной станции скорой помощи действует с 2024 года. Она помогает молодым врачам, фельдшерам, медсестрам и медбратьям освоиться на новом месте работы, выстроить коммуникации и познакомиться с тонкостями работы. Весь процесс адаптации проходит под кураторством наставников. "Наставники — это более опытные коллеги, которые сопровождают молодых специалистов и позволяют быстрее адаптироваться на новом месте работы, вникнуть в тонкости профессии на практике. Они не только помогают с возникающими вопросами, но и делятся накопленным опытом", — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что за все время действия программы на Московской областной станции скорой медицинской помощи программу наставничества прошли 157 молодых специалистов, в том числе 32 — с начала года. Программа наставничества рассчитана на три месяца. Каждый наставник предварительно проходит специальное обучение для эффективного взаимодействия с молодыми специалистами. Также наставники получают ежемесячную доплату — 5 тысяч рублей за вклад в развитие начинающих специалистов. В ведомстве отмечают, что программа наставничества – это лишь одна из мер, направленных на поддержку молодых медиков в Подмосковье. Начинающие специалисты в регионе получают ежемесячную надбавку в размере от 7 до 15 тысяч рублей. В регионе также действуют программы "Социальная ипотека", "Земский доктор", "Земский фельдшер", компенсация аренды жилья и другие.

https://ria.ru/20250627/diagnostika-2025918215.html

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московская область (подмосковье)