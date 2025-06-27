https://ria.ru/20250627/podmoskove-2025892174.html

Подмосковные рыбоводные хозяйства произвели 475 тонн продукции

Подмосковные рыбоводные хозяйства произвели 475 тонн продукции - РИА Новости, 27.06.2025

Подмосковные рыбоводные хозяйства произвели 475 тонн продукции

За январь-март этого года рыбоводные хозяйства Подмосковья выпустили 475 тонн товарной рыбы: 369 тонн пришлось на прудовую рыбу, 106 тонн – на индустриальную... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:21:00+03:00

2025-06-27T17:21:00+03:00

2025-06-27T17:21:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. За январь-март этого года рыбоводные хозяйства Подмосковья выпустили 475 тонн товарной рыбы: 369 тонн пришлось на прудовую рыбу, 106 тонн – на индустриальную (разведение в специальных прудах), сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства продовольствия региона. По данным ведомства, товарную рыбу в Московской области выращивают 24 рыбоводных хозяйства. Предприятия поставляют на рынок карпа, амура, белугу, осетра, форель, клария, карася, толстолобика, щуки и другие виды. В прошлом году объем производства составил 4,1 тысячи тонн, из которых 3,4 тысячи тонн пришлось на прудовое рыбоводство и 634 тонны – на индустриальное.

https://ria.ru/20250626/veterinary-2025661823.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)