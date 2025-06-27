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Итоги полугодия регионального "Движения первых" подвели в Подмосковье

Итоги полугодия регионального "Движения первых" подвели в Подмосковье - РИА Новости, 27.06.2025

Итоги полугодия регионального "Движения первых" подвели в Подмосковье

В доме правительства Подмосковья подвели итоги работы за первое полугодие Российского движения детей и молодежи (РДДМ), на заседании координационного совета при РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T13:02:00+03:00

2025-06-27T13:02:00+03:00

2025-06-27T13:08:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В доме правительства Подмосковья подвели итоги работы за первое полугодие Российского движения детей и молодежи (РДДМ), на заседании координационного совета при губернаторе по взаимодействию с "Движением первых" также обсудили проведение летней оздоровительной кампании, сообщает пресс-служба правительства региона. В Подмосковье "Движение первых" объединяет свыше 422 тысяч активистов – школьников, студентов со всех уголков региона, а также их наставников, педагогов и родителей. Как часть национального проекта "Молодежь и дети", движение ставит своей целью раскрытие потенциала каждого молодого человека, развитие его талантов и воспитание патриотичной, социально ответственной личности. На встрече с правительством было озвучено, что в образовательных, спортивных и культурных учреждениях Подмосковья работают более 1 тысячи первичных отделений "Движения первых". Кроме того, на базе всех молодежных центров – 50 местных, при каждом из которых сформирован Совет первых. Активисты движения регулярно организуют множество мероприятий – спортивных, культурных, военно-патриотических, туристических слетов и других. "Подмосковное отделение "Движения первых" активно развивается. Сегодня в нем состоят более 422 тысяч школьников и студентов. Хочется поблагодарить коллег из муниципалитетов за вовлеченность в эту работу. У нас теперь в каждом округе есть советы при главах, в рамках которых и реализуется основная деятельность на местах. Под эгидой нового нацпроекта "Молодежь и дети" в Подмосковье проходит множество мероприятий. Просим муниципалитеты и дальше оказывать поддержку местным отделениям", — сказала министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе, ее слова приводит пресс-служба. Глава ведомства отметила, что отдельное внимание уделяется профилактике деструктивного поведения среди детей и молодежи. Она сообщила, что 23 июня стартовала профильная смена "Движения первых" в "Авангарде", которую уже посетили порядка 500 человек, включая тех, кто состоит на учете профилактических органов. Министр подчеркнула, что этих подростков удалось вовлечь в позитивную, конструктивную повестку и в общение с детьми, что является достаточно хорошим, положительным опытом. По словам Швелидзе, это стало возможным благодаря взаимодействию комиссии по делам несовершеннолетних, структурных подразделений по работе с молодежью на местах, а также коллег из "Движения первых". Летом в учебно-методическом центре "Авангард" пройдет пять смен "Растим патриотов России!", которые посетят около 3 тысяч человек. Параллельно участники регионального отделения "Движения первых" активно работают в пришкольных лагерях. Для участников проводятся "Дни первых", в рамках которых проходит знакомство с Движением, разнообразные игры, мастер-классы, лекции, а также совместные мероприятия с фондом "Защитники Отечества". В планах центра — запустить программу по обучению детей цифровой грамотности. По данным пресс-службы, наряду с федеральными проектами РДДМ реализует и свои проекты. Одна из инициатив – конкурс "Лидеры Подмосковья", нацеленный на развитие и поддержку перспективных молодых лидеров в образовании, культуре, добровольчестве и других областях. Флагманский портфель отделения включает проекты "Семейный фестиваль на газоне", "Именами Героев", "Шеврон форму красит" и "Каникулярные клубы". Помимо проектной работы, внутри отделения развивается система наставничества, для участников проводят различные мероприятия и слеты. РДДМ, созданное по инициативе самих школьников в июле 2022 года, сегодня объединяет свыше 8,5 миллиона ребят от 6 до 25 лет. Идею движения поддержал президент России Владимир Путин, который возглавил его наблюдательный совет. Сегодня во всех регионах страны открылось около 48 тысяч первичных отделений. Цель РДДМ – формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, патриотизма, уважения к истории и культуре России. Движение предоставляет молодым людям площадку для самореализации и раскрытия творческого потенциала, помогает с профессиональной ориентацией и поиском единомышленников.

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