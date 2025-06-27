https://ria.ru/20250627/podguzova-2025843948.html

Подгузова: ПСБ играет роль стратегического партнера в развитии Приазовья

Подгузова: ПСБ играет роль стратегического партнера в развитии Приазовья - РИА Новости, 27.06.2025

Подгузова: ПСБ играет роль стратегического партнера в развитии Приазовья

Банк ПСБ выполняет в Приазовье не только роль финансового института, но и является стратегическим партнером для региональных властей и бизнеса, уделяя особое... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T15:22:00+03:00

2025-06-27T15:22:00+03:00

2025-06-27T15:22:00+03:00

псб (банк псб)

вера подгузова

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Банк ПСБ выполняет в Приазовье не только роль финансового института, но и является стратегическим партнером для региональных властей и бизнеса, уделяя особое внимание поддержке промышленности, ОПК, инфраструктурных проектов и малого бизнеса, заявила старший вице-президент - директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Она выступила на пленарном заседании межрегионального студенческого слета "Будущее Приазовья" в Таганроге. Слет собрал студентов из десяти вузов приазовских регионов, Московской и Воронежской областей, а также экспертов и руководителей различного уровня. Предполагается, что они разработают и представят проекты развития Приазовья по различным направлениям. "ПСБ стал первым федеральным банком, который начал работу во вновь присоединенных исторических регионах России, и мы не столько выполняем роль финансового института, сколько являемся стратегическим партнером для региональных властей и бизнеса Приазовья. Мы проделали очень большой путь и сегодня являемся самым широко представленным банком Донбасса и Новороссии, мы очень гордимся этой работой, потому что для нас это была не просто финансовая задача, а стратегическое направление – поддержка наших соотечественников, помощь в возвращении к обычной повседневной жизни через организацию предоставления всех необходимых финансовых услуг", – приводятся в сообщении банка слова Подгузовой. Помимо предоставления финансовых и нефинансовых продуктов и услуг, ПСБ развивает и социальную инфраструктуру Донбасса и Новороссии. Так, во всех четырех новых субъектах в рамках Всероссийского проекта "ПСБ – Детям" построены Центры уличного баскетбола, доступные для тренировок любителей и профессионалов и пригодные для проведения международных и российских соревнований. Также банк взаимодействует с регионами по вопросам обновления легкоатлетической инфраструктуры. В рамках деловой программы слета Подгузова также приняла участие в открытом диалоге "Карьера в Приазовье" со студентами и молодыми специалистами. "Ваши знания, энергия и свежий взгляд нужны региону, поэтому важно, чтобы вы могли строить успешную карьеру и находить применение своим талантам именно здесь", – подчеркнула она. Подгузова ответила на вопросы студентов о том, как построить успешную карьеру, какие компетенции молодых специалистов сегодня ценят работодатели и на что обратить внимание при устройстве на работу, рассказала о программах ПСБ для молодежи.

https://ria.ru/20250625/psb-2025257913.html

https://ria.ru/20250620/psb-2024387116.html

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псб (банк псб), вера подгузова