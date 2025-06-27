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В Чите осужденные планировали побег из СИЗО с захватом заложников - РИА Новости, 27.06.2025
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09:08 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/pobeg-2025717073.html
В Чите осужденные планировали побег из СИЗО с захватом заложников
В Чите осужденные планировали побег из СИЗО с захватом заложников - РИА Новости, 27.06.2025
В Чите осужденные планировали побег из СИЗО с захватом заложников
Двух осужденных подозревают в подготовке захвата заложников и побега из следственного изолятора в Забайкальском крае, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T09:08:00+03:00
2025-06-27T09:08:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости. Двух осужденных подозревают в подготовке захвата заложников и побега из следственного изолятора в Забайкальском крае, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону. "В Забайкальском крае двое осужденных подозреваются в подготовке к захвату заложников и побегу из следственного изолятора", - говорится в сообщении. По версии следствия, подозреваемые 1986 и 2000 годов рождения, содержащиеся в СИЗО-1 в Чите за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, планировали захватить в заложники сотрудника УФСИН, чтобы совершить побег из следственного изолятора. Они изучали способы изготовления самодельных взрывных устройств, расположение помещений СИЗО, распорядок работы сотрудников и их расстановку. Подозреваемые смастерили самодельные ножи, пытались разобрать стены камеры и вентиляцию. "Подозреваемый 2000 года рождения в ходе бесед с сокамерниками высказывался в пользу действий террористических группировок и оправдывал совершение ими ряда террористических актов, а также агитировал заключённых к вооружённому нападению и убийствам сотрудников следственного изолятора. В его отношении... возбудили уголовные дела... о публичном оправдании терроризма и содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, ч. 1 ст. 205.1 УК РФ)", - добавили в ведомстве. Преступные действия пресекли сотрудники региональных УФСБ и УФСИН, против двух подозреваемых возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 30 п. "а, г" ч. 2 ст. 206 УК РФ (приготовление к захвату или удержанию лица в качестве заложника, совершенном группой лиц по предварительному сговору и с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 313 УК РФ (приготовление к побегу из-под стражи группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия), а также ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 321 УК РФ (приготовление к дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества), информирует СУСК.
https://ria.ru/20250205/lipetsk-1997456725.html
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россия, чита, забайкальский край, происшествия
Россия, Чита, Забайкальский край, Происшествия
В Чите осужденные планировали побег из СИЗО с захватом заложников

Двое осуждённых планировали побег из СИЗО в Чите с захватом заложников

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости. Двух осужденных подозревают в подготовке захвата заложников и побега из следственного изолятора в Забайкальском крае, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону.
Забайкальском крае двое осужденных подозреваются в подготовке к захвату заложников и побегу из следственного изолятора", - говорится в сообщении.
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5 февраля, 11:01
По версии следствия, подозреваемые 1986 и 2000 годов рождения, содержащиеся в СИЗО-1 в Чите за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, планировали захватить в заложники сотрудника УФСИН, чтобы совершить побег из следственного изолятора. Они изучали способы изготовления самодельных взрывных устройств, расположение помещений СИЗО, распорядок работы сотрудников и их расстановку. Подозреваемые смастерили самодельные ножи, пытались разобрать стены камеры и вентиляцию.
"Подозреваемый 2000 года рождения в ходе бесед с сокамерниками высказывался в пользу действий террористических группировок и оправдывал совершение ими ряда террористических актов, а также агитировал заключённых к вооружённому нападению и убийствам сотрудников следственного изолятора. В его отношении... возбудили уголовные дела... о публичном оправдании терроризма и содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, ч. 1 ст. 205.1 УК РФ)", - добавили в ведомстве.
Преступные действия пресекли сотрудники региональных УФСБ и УФСИН, против двух подозреваемых возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 30 п. "а, г" ч. 2 ст. 206 УК РФ (приготовление к захвату или удержанию лица в качестве заложника, совершенном группой лиц по предварительному сговору и с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 313 УК РФ (приготовление к побегу из-под стражи группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия), а также ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 321 УК РФ (приготовление к дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества), информирует СУСК.
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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2 ноября 2024, 16:10
 
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